Cali prepara inesperada compra de 2 jugadores: presidente lo confirmó
Deportivo Cali pasa por un buen momento deportivo y lo quiere consolidar con la compra de dos jugadores más.
Deportivo Cali ha venido de menos a más en la presente edición de la Liga BetPlay, su situación económica mejoró durante la pretemporada y ello se ha venido notando en cuanto a resultados futbolísticos que le permiten ilusionarse, por el momento, con la clasificación a cuadrangulares finales.
La escuadra 'azucarera' también pudo volver a "respirar" gracias a la reestructuración de la plantilla que se llevó a cabo, en donde comenzaron desde la zona del banquillo contratando a Alberto Gamero y a 11 refuerzos más, de los cuales ejercerán opción de compra de dos ellos, Yani Quintero y Johan Martínez.
Cali no se queda de brazos cruzados y prepara dos compras más de jugadores
Cali se ha venido fortaleciendo poco a poco en cuanto lo deportivo y el proyecto del estratega samario va rindiendo frutos. Por el momento no se han alcanzado los objetivos iniciales planteados, pero las sensaciones son buenas, en especial por lo que demuestran los jugadores dentro del terreno de juego.
Desde un principio Gamero se ha mostrado satisfecho con el equipo que conformó, ya que cuenta con experimentadas figuras que demuestran su liderazgo en el campo como Avilés Hurtado, pero también por las jóvenes estrellas que se han dado a conocer con goles y buen rendimiento como Yani Quintero y Johan Martínez, de quienes ya piensan ejercer la opción de compra para que sean 'azucareros'.
Fue el propio presidente del cuadro caleño, Humberto Arias, quien se encargó de confirmar en Zona Libre de Humo que harán efectivas las opciones de compra del delantero y el mediocampista para fortalecer el proyecto deportivo de Gamero.
¿Cómo le ha ido a Johan Martínez y Yani Quintero en Deportivo Cali?
El extremo de 23 años, Johan Martínez, llegó a Cali en la presente temporada desde la segunda división del FPC jugando con Leones FC y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar dos partidos, 142 minutos en los que se ha reportado con gol en tres ocasiones.
Mientras que Yani Quintero no se queda atrás y tras su fatídico paso por Junior de Barranquilla, se ha convertido en una pieza clave para Alberto Gamero, habiendo jugado cinco partidos, 368 minutos en los cuales se ha reportado con una asistencia.
