Cali prepara un último fichaje: Gamero da el visto bueno a campeón del FPC
Deportivo Cali prepara fichaje de lujo de un mediocampista campeón.
El presente deportivo de Deportivo Cali ha sido uno de los mejores que ha tenido desde hace varias temporadas, la llegada de Alberto Gamero sin duda alguna le cambió la cara, rendimiento y mentalidad la club 'azucarero', lo que le permite hasta el momento estar con claras opciones para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.
El estratega samario conformó un equipo desde cero, con más de 10 jugadores nuevos para la reciente temporada que le han brindado resultados positivos. Sin embargo, Gamero no está tranquilo y aprovecharía la última ventana de traspasos para realizar el fichaje de Jown Cardona, jugador que llega como agente libre tras haber salido de Independiente Santa Fe.
Jown Cardona cerraría el mercado de fichajes con Jown Cardona
En este momento al estratega samario se le abre las posibilidad de finiquitar un último fichaje de los jugadores que se encuentran en condición de agente libre. El tiempo es corto, ya que esta posibilidad terminará el viernes 29 de agosto hasta el final del día, aunque Gamero no descartó que se pueda llegar a dar en este lapso con tal que se acople a las necesidades de él y el equipo.
Uno de los candidatos mejor posicionados a vestirse con la camiseta del cuadro 'azucarero' sería un viejo conocido del club, Jown Cardona, caleño formado en las divisiones menores y que salió campeón de la Superliga 2014.
Alberto Gamero ya habría evaluado la opción de traer de regreso al mediocampista de 30 años, el cual ha estado entrenando en Cali, lo que le permitió al samario verlo más de cerca y darle "luz verde", haciendo que solamente haga falta que las directivas empiecen a trabajar en su incorporación.
¡ATENCIÓN!🚨 A esta hora Jown Cardona que viene entrenando desde hace rato con #DeportivoCali está muy cerca de regresar al club azucarero como jugador libre.— Sportsfansco (@sportsfanscali) August 28, 2025
Tiene el visto bueno de Gamero, solo resta definir detalles con la directiva y firmar. Horas claves. pic.twitter.com/dfHiPMXkQV
¿Cómo le fue a Jown Cardona jugando con Deportivo Cali?
Cardona tuvo un paso significativo por Deportico Cali, habiendo tenido la oportunidad de debutar como futbolista profesional en la temporada 2014 y teniendo dos ciclos más en 2017 y 2018. El mediocampista tuvo la oportunidad de jugar 24 partidos, habiéndose reportado con una anotación en más de 900 minutos en los que estuvo dentro del terreno de juego.
