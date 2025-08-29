Cargando contenido

Alberto Gamero quiere nuevo fichaje campeón para Cali
Alberto Gamero quiere nuevo fichaje campeón para Cali
@AsoDeporCali
Fútbol
Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 08:20

Cali prepara un último fichaje: Gamero da el visto bueno a campeón del FPC

Deportivo Cali prepara fichaje de lujo de un mediocampista campeón.

El presente deportivo de Deportivo Cali ha sido uno de los mejores que ha tenido desde hace varias temporadas, la llegada de Alberto Gamero sin duda alguna le cambió la cara, rendimiento y mentalidad la club 'azucarero', lo que le permite hasta el momento estar con claras opciones para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. 

El estratega samario conformó un equipo desde cero, con más de 10 jugadores nuevos para la reciente temporada que le han brindado resultados positivos. Sin embargo, Gamero no está tranquilo y aprovecharía la última ventana de traspasos para realizar el fichaje de Jown Cardona, jugador que llega como agente libre tras haber salido de Independiente Santa Fe. 

Lea también: Deportivo Cali sorprende: renovación de lujo hasta diciembre de 2027 

Jown Cardona cerraría el mercado de fichajes con Jown Cardona

En este momento al estratega samario se le abre las posibilidad de finiquitar un último fichaje de los jugadores que se encuentran en condición de agente libre. El tiempo es corto, ya que esta posibilidad terminará el viernes 29 de agosto hasta el final del día, aunque Gamero no descartó que se pueda llegar a dar en este lapso con tal que se acople a las necesidades de él y el equipo. 

Uno de los candidatos mejor posicionados a vestirse con la camiseta del cuadro 'azucarero' sería un viejo conocido del club, Jown Cardona, caleño formado en las divisiones menores y que salió campeón de la Superliga 2014. 

 

Lea también
Image
Oficial: Deportivo Cali fue vendido y tiene nuevos dueños extranjeros

Oficial: Deportivo Cali fue vendido y tiene nuevos dueños extranjeros

Ver más

Alberto Gamero ya habría evaluado la opción de traer de regreso al mediocampista de 30 años, el cual ha estado entrenando en Cali, lo que le permitió al samario verlo más de cerca y darle "luz verde", haciendo que solamente haga falta que las directivas empiecen a trabajar en su incorporación. 

En otras noticias: ¿BOMBA EN LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Lea también: Gamero lo celebra: titular en Cali regresaría para una fecha clave

¿Cómo le fue a Jown Cardona jugando con Deportivo Cali? 

Cardona tuvo un paso significativo por Deportico Cali, habiendo tenido la oportunidad de debutar como futbolista profesional en la temporada 2014 y teniendo dos ciclos más en 2017 y 2018. El mediocampista tuvo la oportunidad de jugar 24 partidos, habiéndose reportado con una anotación en más de 900 minutos en los que estuvo dentro del terreno de juego. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Deportivo Cali

Deportivo Cali

Imagen

Fichajes

Imagen
Alberto Gamero

Alberto Gamero

Imagen

Mercado de Fichajes

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen

Jown Cardona

Cargando más contenidos

Fin del contenido