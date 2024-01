Cali quiere pelear el título: confirmó el regreso de una campeona para el 2024

Vea también: Santa Fe se sigue blindando: otra figura renovó para pelear el título en 2024

Ingrid Guerra no tuvo un buen paso por el fútbol brasileño, pues apenas anotó un gol en once partidos que disputó a lo largo de la más reciente temporada. Sin embargo, espera su redención en el Deportivo Cali para aspirar no solamente a un nuevo título, sino también a la posibilidad de volver a jugar la Copa Libertadores Femenina.

¿Cómo le fue a Deportivo Cali en 2023?

En 2023, Cali se quedó lejos de las expectativas teniendo en cuenta que, junto con Santa Fe y América de Cali, son los grandes favoritos a ganar la Liga Betplay Femenina. Pese a que logró clasificar a los cuartos de final, el equipo cayó eliminado en esta instancia al perder en el marcador global ante Deportivo Pereira.

Le puede interesar: América cambiaría de planes en el mercado de pases: descartaría dos fichajes casi cerrados

Con la vuelta de Ingrid Guerra, las azucareras esperan ser nuevamente protagonistas en el ámbito local para regalarle a la afición la segunda estrella de su historia.

Otras noticias

De vender repuestos a ser un referente del running en Colombia