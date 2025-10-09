Cali sacó la casta en Copa: victoria y clasificación en Libertadores Femenina

Las colombianas llegaron a la apertura del marcador iniciando el partido y todo pintaba para que fuera una goleada en el cierre del Grupo D. Sin embargo, la defensa chilena se cerró muy bien en el fondo e incluso hubo algunas opciones de peligro sobre la portería de Luisa Agudelo.

Posteriormente, las caleñas siguieron atacando, para tratar de aumentar la cuenta y asegurar el partido. El cuadro de Jhon Albert Ortiz lo intentó, hasta que al minuto 60 llegó la acción del segundo tanto con una nueva complicidad de la portera Oriana Cristancho.

En esta oportunidad, Kelly Ibargüen tomó la pelota en la banda derecha del campo y llegó hasta la línea de fondo. La azucarera disparó de costado y la respuesta de la arquera chilena fue débil para que las colombianas se pusiera 2-0 en el marcador cuando corría el minuto 60.

Tras la victoria, Cali terminó como líder de su zona y deberá esperar por el final del Grupo C para conocer su rival. Las verdiblancas se medirían por ahora ante Sao Paulo en los cuartos de final, pero también podrían cruzarse con Colo Colo.

Por otro lado, en el cierre del Grupo D, Libertad iguala 0-0 con Nacional con un polémico gol anulado en el tiempo de adición para las uruguayas. Con ese resultado la segunda plaza de la zona acabó siendo para el cuadro paraguayo.