Cali se enreda en la Copa: fecha y próximo rival en Libertadores Femenina

Deportivo Cali tuvo su estreno en la Copa Libertadores Femenina disputada en Argentina. El elenco comandado por Jhon Alber Ortíz tenía el primer turno en la apertura del Grupo D Para la escuadra azucarera, el primer reto era medirse a Libertad de Paraguay en un duelo en el que partía como favorito para llevarse el triunfo.

Una vez que se dio el saque inicial, el favoritismo del combinado colombiano se hizo presente. Las vallecaucanas entraron al terreno de juego con la intención de marcar diferencia para ponerle presión a las guaranís desde las primeras acciones. El elenco cafetero generó peligro en varias oportunidades sobre el pórtico defendido por Patri López.

Cali empezó a acercarse con peligro a la portería rival. Sin embargo, las intervenciones de la portera paraguaya fueron claves para que el cuadro gumarelo resistiera el empate. Más allá de eso, Angie Salazar terminó apareciendo para marcar la diferencia al minuto 15 de la primera mitad.

Sin embargo, las azucareras fallaron varias opciones a lo largo del primer tiempo para aumentar la cuenta. Con esto, en la segunda mitad, un descuido en defensa al minuto 55 abrió la puerta para que María Luján anotará el 1-1 del empate para Libertad.

A partir de allí, las colombianas intentaron reaccionar para llegar al triunfo, pero se encontraron con una muralla defensiva. Las paraguayas se dedicaron a mantener el resultado y acabaron dejando todo en tablas en lo que en la previa era el compromiso más sencillo del grupo para las colombianas.