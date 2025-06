Cali va de mal a peor tras la llegada de Gamero: "esta situación no es buena"

La temporada deportiva en la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano terminó para Deportivo Cali, el cual se quedó solamente con la ilusión de clasificar a los cuadrangulares al quedar con 24 unidades en la casilla 13 de la competencia, otro duro golpe para el presente de la escuadra 'azucarera' tomando en cuenta la enorme crisis económica que los viene agobiando desde hace varios años, pero la cual se podría llegar a solventar para el segundo semestre de 2025.

La escuadra 'azucarera' no se ha podido recuperar de este duro golpe y en el transcurso de la temporada 2025 se acrecentó, hasta el punto en el que no han logrado cumplir con varios de los pagos del personal del equipo y han tenido de rescindir de varios contratos. Frente a esta preocupante situación, las directivas de Deportivo Cali compartieron un nuevo comunicado oficial en el que se habla del proceso que se está llevando a cabo con nuevos inversionistas para solventar la crisis, aunque ninguno se acopla a las necesidades del club.

Le puede interesar: Teo Gutiérrez definió su futuro con Junior durante el mercado de fichajes

Directivos de Deportivo Cali no se guardaron nada de la actualidad del club

Cali reapareció para intentar dar un "parte de tranquilidad" a los fanáticos, promotores, jugadores y demás personal que forma parte de la institución, hablando con respecto gran cantidad salidas que se han venido presentando al no poder realizar los respectivos pagos de la nómina, las demandas que había de por medio y la solución frente a este mal momento por el que están pasando.

El presidente del club, Humberto Arias, fue quien tomó la vocería y habló sobre la actualidad y futuro de Cali. Explicó que varias de las demandas que había de por medio han terminado a favor del equipo, pero que aún no se recuperan del todo, por lo que están buscando de manera apresurada el apoyo de nuevos inversionistas, aunque no ha sido tarea fácil, ya que los que han encontrado les han propuesto proyectos a largo plazo, situación que no los beneficia ya que necesitan apresurarse con los pagos.