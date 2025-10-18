Cali va por la gloria eterna: nómina titular en la final ante Corinthians

Deportivo Cali se juega la final de la Copa Libertadores Femenina 2025. Corinthians será el rival de turno de las azucareras que vienen de verse las caras con Colo Colo y que llegan al duelo sin conocer la derrota a lo largo del torneo.

Cali arrancó esta Copa Libertadores con algunas dudas en el duelo ante Libertad, pero supo recomponer el camino para superar a Nacional de Uruguay y la Universidad de Chile y consolidarse en el Grupo D. Posteriormente, las colombianas se impusieron ante Sao Paulo con comodidad, mientras que en semifinales superaron a Colo Colo por penales.

Corinthians fue primera de su zona y también dejó en el camino a Santa Fe. Las campeonas empataron en el debut con Independiente del Valle y luego aplastaron 11-0 a Always Ready, derrotaron a las leonas y se quedaron con el liderato del Grupo A. En cuartos, las paulistas golearon a Boca Juniors y en semis igualaron ante Ferroviaria para clasificarse por penales.

Para este partido final, el Deportivo Cali no tendrá la presencia de Paula Medina, que estará al margen del encuentro por acumulación de amarillas. En la zaga, el equipo apostará a la fortaleza en la zaga defensiva de Kelly Caicedo y Kelly Ibargüen, que, aparte de hacer bien sus respectivos trabajos como defensoras, también aportan en el ataque.

NÓMINA DEL DEPORTIVO CALI ANTE CORINTHIANS: FINAL COPA LIBERTADORES FEMENINA 2025

Por los lados de Jhon Alber Ortiz, el club azucarero saldrá nada más ni nada menos que con Luisa Agudelo que viene dando de qué hablar con sus estelares atajadas a lo largo de toda esta fase de grupos y que permitió que el Cali saliera invicta con solo un gol en contra.

A partir de la seguridad de Luisa Agudelo, vendrá después la solidez de las defensoras que estarán en los cuartos de final. Angie Salazar, Stefania Perlaza, Kelly Caicedo y Jessica Bermeo.

En el medio campo estarán Zharick Montoya, Paola García, y Kelly Ibargüen que estará ayudando en la marca y en el ataque. Finalmente, en la delantera estarán María Nisa Marquínez acompañada de Melanin Aponzá y Michelle Vásquez.