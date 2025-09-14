Cargando contenido

Deportivo Cali
Fútbol
Dom, 14/09/2025 - 14:52

Cali y Deportivo Pasto buscan una victoria para acercarse a la zona de clasificación a cuadrangulares.

Deportivo Cali se enfrenta a Pasto en el partido por la fecha 11 de la Liga Betplay 2025. Los azucareros buscarán un triunfo para salir en las últimas posiciones de la tabla luego de un empate en el clásico ante América.

Lea también: Pasto no dejará tranquilo a Millonarios: jugador confirmó reclamo a Dimayor

Para esta oportunidad, los vallecaucanos llegan en medio de dudas sobre lo que han sido los últimos partidos disputados en el rentado nacional. Sin embargo, el elenco verde arriba al compromiso con la idea de sumar una victoria para acercarse a las posiciones de clasificación en el FPC.

Del lado del onceno nariñense, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita sumando unidades en la tabla, pensando en acercarse a la parte más alta de la tabla y llegar a la clasificación a cuadrangulares.

EN VIVO CALI VS PASTO | Con: Quique Barona, Jeferson Piña y Sebastián Villa

Siga Cali vs Deportivo Pasto EN VIVO 14 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido entre Cali y Deportivo Pasto por la fecha 11 de la Liga BetPlay se juega este domingo 14 de septiembre a partir de las 04:10 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio de Palmaseca

El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports y seguir a través de Antena 2.

