Deportivo Cali se enfrenta a Pasto en el partido por la fecha 11 de la Liga Betplay 2025. Los azucareros buscarán un triunfo para salir en las últimas posiciones de la tabla luego de un empate en el clásico ante América.

Para esta oportunidad, los vallecaucanos llegan en medio de dudas sobre lo que han sido los últimos partidos disputados en el rentado nacional. Sin embargo, el elenco verde arriba al compromiso con la idea de sumar una victoria para acercarse a las posiciones de clasificación en el FPC.

Del lado del onceno nariñense, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita sumando unidades en la tabla, pensando en acercarse a la parte más alta de la tabla y llegar a la clasificación a cuadrangulares.