Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 14:01
EN VIVO: Cali se mide con Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores Femenina
Se disputa la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina.
Cali y Nacional disputarán este lunes la fecha dos de la Copa Libertadores Femenina que se vive en territorio argentino.
Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.
Siga Cali vs Nacional EN VIVO 6 de octubre: hora y canal para ver la Libertadores Femenina
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00
Fuente
Antena 2