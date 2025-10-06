Cali y Nacional disputarán este lunes la fecha dos de la Copa Libertadores Femenina que se vive en territorio argentino.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Siga Cali vs Nacional EN VIVO 6 de octubre: hora y canal para ver la Libertadores Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00