Nacional vs Cali, Libertadores Femenina
Conmebol
Fútbol
Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 14:01

EN VIVO: Cali se mide con Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores Femenina

Se disputa la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina.

Cali y Nacional disputarán este lunes la fecha dos de la Copa Libertadores Femenina que se vive en territorio argentino.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Siga Cali vs Nacional EN VIVO 6 de octubre: hora y canal para ver la Libertadores Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

Antena 2
Copa Libertadores Femenina

