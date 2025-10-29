Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 07:26
Cali vuelve a las andanzas: así arrancaría en el descenso para 2026
Cali tendrá que enfrentar los malos resultados de los últimos dos años y volver a la lucha por la permanencia.
La pelea por la tabla del descenso en la Liga Betplay para 2026 ya tiene definidos a sus protagonistas. Deportivo Cali y Equidad quedarán envueltos en la disputa por la permanencia. Tras confirmarse los ascensos de Unión Magdalena y Envigado se conoce como empezará uno de los ámbitos más importantes del campeonato.
Cali llegará a un nuevo año con dos campañas bastante complicadas tras los puntos sumados en 2024 y 2025 después de haberse consagrado como campeón hace varios años. Los azucareros sumaron 82 puntos y su promedio arrancará en 1,08.
El onceno azucarero no podrá tomar respiro en la tabla del descenso. El conjunto verdiblanco perdió con una ventaja importante sobre los aseguradores y Chicó que suman 69 y 76 puntos respectivamente. Los de Palamseca acumulan 44 unidades y están complicados de cara al siguiente año.
De tal forma, el conjunto de Alberto Gamero se ubica en el puesto 16 de la tabla descenso. Los verdiblancos mantienen su casilla y arrancan nuevamente en una pelea que no les ha dado tregua durante los últimos años.
Chicó y Equidad serán los otros equipos en la disputa por mantener la categoría. Sin embargo, cabe recordar que los dos clubes recién ascendidos, harán sus números a partir de cero y de ganar en su primer partido de la liga, dejarán la zona de descenso de manera inmediata.
Tabla del descenso de la Liga Betplay 2025
20. Ascendido 2 0 puntos - 0,00
19. Ascendido 1 0 puntos - 0,00
18. Chicó 69 puntos - 0,92
17. La Equidad 76 puntos - 1,01
16. Deportivo Cali 82 puntos - 1,08
15. Alianza 88 puntos - 1,16
Así estaría hoy la tabla del descenso para el 2026. pic.twitter.com/pe741uYGdj— José Orlando Ascencio (@josasc) October 29, 2025
