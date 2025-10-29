Cali vuelve a las andanzas: así arrancaría en el descenso para 2026

La pelea por la tabla del descenso en la Liga Betplay para 2026 ya tiene definidos a sus protagonistas. Deportivo Cali y Equidad quedarán envueltos en la disputa por la permanencia. Tras confirmarse los ascensos de Unión Magdalena y Envigado se conoce como empezará uno de los ámbitos más importantes del campeonato.

Cali llegará a un nuevo año con dos campañas bastante complicadas tras los puntos sumados en 2024 y 2025 después de haberse consagrado como campeón hace varios años. Los azucareros sumaron 82 puntos y su promedio arrancará en 1,08.

El onceno azucarero no podrá tomar respiro en la tabla del descenso. El conjunto verdiblanco perdió con una ventaja importante sobre los aseguradores y Chicó que suman 69 y 76 puntos respectivamente. Los de Palamseca acumulan 44 unidades y están complicados de cara al siguiente año.

De tal forma, el conjunto de Alberto Gamero se ubica en el puesto 16 de la tabla descenso. Los verdiblancos mantienen su casilla y arrancan nuevamente en una pelea que no les ha dado tregua durante los últimos años.

Chicó y Equidad serán los otros equipos en la disputa por mantener la categoría. Sin embargo, cabe recordar que los dos clubes recién ascendidos, harán sus números a partir de cero y de ganar en su primer partido de la liga, dejarán la zona de descenso de manera inmediata.

Tabla del descenso de la Liga Betplay 2025

20. Ascendido 2 0 puntos - 0,00

19. Ascendido 1 0 puntos - 0,00

18. Chicó 69 puntos - 0,92

17. La Equidad 76 puntos - 1,01

16. Deportivo Cali 82 puntos - 1,08

15. Alianza 88 puntos - 1,16

