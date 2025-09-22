Cali ya piensa en la Copa Libertadores: DT confirmó varios fichajes

Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay Femenina tras vencer en la gran final, por tercera ocasión, a Independiente Santa Fe. El encuentro finalizó de manera dramática desde la definición del punto penal con un marcador a favor de 5-4 para el cuadro 'azucarero'.

Sin embargo, este nuevo logro no llega solo, ya que el título también viene acompañado de una nueva oportunidad para dejar en alto el nombre de Colombia en la Copa Libertadores. La edición 2025 en la cual participarán lo dos finalistas de la liga iniciará en el mes de octubre y Cali ya piensa en el título, por lo que el estratega, John Albert Ortiz, confirmó que se llevarán a cabo varios refuerzos.

Le puede interesar: Escándalo en la final de la Liga BetPlay por polémico arbitraje

Ortiz confirmó varios refuerzos para la Copa Libertadores

Las caleñas alcanzaron a Santa Fe en el palmarés de títulos de la Liga BetPlay con un total de tres trofeos en sus vitrinas, los cuales le permiten afianzar su compromiso y grandeza con la competencia, pero de igual manera ilusionarse con su primer título internacional participando en la Copa Libertadores 2025.

La obligación de Cali para esta nueva edición de la 'Gloria Eterna' será mejorar sus dos participaciones anteriores, en las cuales decepcionó llegando como favorito y logrando llegar solo hasta la instancia de semifinales en una ocasión, razón por la cual John Albert Ortiz confirmó una vez quedaron campeones de la liga que traerán varias jugadoras para reforzar distintas zonas del terreno de juego.