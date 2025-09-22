Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 09:07
Cali ya piensa en la Copa Libertadores: DT confirmó varios fichajes
Cali se roba el protagonismo de la Liga BetPlay tras quedar campeón y va por todo en la Copa Libertadores con nuevos fichajes.
Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay Femenina tras vencer en la gran final, por tercera ocasión, a Independiente Santa Fe. El encuentro finalizó de manera dramática desde la definición del punto penal con un marcador a favor de 5-4 para el cuadro 'azucarero'.
Sin embargo, este nuevo logro no llega solo, ya que el título también viene acompañado de una nueva oportunidad para dejar en alto el nombre de Colombia en la Copa Libertadores. La edición 2025 en la cual participarán lo dos finalistas de la liga iniciará en el mes de octubre y Cali ya piensa en el título, por lo que el estratega, John Albert Ortiz, confirmó que se llevarán a cabo varios refuerzos.
Le puede interesar: Escándalo en la final de la Liga BetPlay por polémico arbitraje
Ortiz confirmó varios refuerzos para la Copa Libertadores
Las caleñas alcanzaron a Santa Fe en el palmarés de títulos de la Liga BetPlay con un total de tres trofeos en sus vitrinas, los cuales le permiten afianzar su compromiso y grandeza con la competencia, pero de igual manera ilusionarse con su primer título internacional participando en la Copa Libertadores 2025.
La obligación de Cali para esta nueva edición de la 'Gloria Eterna' será mejorar sus dos participaciones anteriores, en las cuales decepcionó llegando como favorito y logrando llegar solo hasta la instancia de semifinales en una ocasión, razón por la cual John Albert Ortiz confirmó una vez quedaron campeones de la liga que traerán varias jugadoras para reforzar distintas zonas del terreno de juego.
"Estamos en la obligación de hacer una buena participación en la Copa Libertadores y por lo cual hemos estado mirando nuevas incorporaciones, jugadoras de Inter Palmira, de Jumbo, necesitamos dos extremos y una volante de más".
En otras noticias: POLÉMICA DECISIÓN EN LA ASAMBLEA DE LA DIMAYOR
Lea también: Así quedó el historial de campeones de la Liga BetPlay Femenina
¿Rivales de Cali para la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay, Deportivo Cali, quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile.
Fuente
Antena 2