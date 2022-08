"Cálmese, no cobre antes": Fabián Vargas le pone freno a la euforia de Colombia en el mundial

El fútbol femenino de Colombia está enfrentando ahora un nuevo reto en el Mundial Sub 20, la cita orbital que se está dando en Costa Rica, y donde las cafeteras lograron vencer a la difícil Alemania en el primer - y único - compromiso que han disputado hasta el momento.

Muchas personalidades del fútbol han destacado la buena actuación de las jugadoras sobre la cancha, no solo por haber ganado, sino también por la calidad táctica que mostraron las 11 inicialistas que estuvieron bajo el mando del técnico Carlos Paniagua.

Pero ya siendo un poco más aterrizados a lo que pasará después de la victoria, en ESPN Fabián Vargas y el Faustino Asprilla arremetieron contra las declaraciones dadas por las colombianas después del compromiso.

El primero fue el 'Tino' que afirmó: "Ella (Linda Caicedo) dice que 'nadie creía en nosotros' y cálmese, olvídense de la gente y piensen en ellas. Nosotros creemos en nosotros y ya, basta; lo que piense la gente es otro caso. En pleno torneo no pueden hablar de eso".

Y después Fabián Vargas continúo el comentario diciendo "que no cobren antes. La fuerza de la palabra siempre me ha gustado y me encanta que tengan sus objetivos, pero tienen que tener mesura en no cobrar. Si quiere decir que 'nadie creía' dígalo mejor cuando sean campeonas o lleguen a la final; apenas empezaron entonces mejor que vayan paso a paso".

El próximo compromiso de las colombianas será este sábado 13 de agosto a las 6:00 pm frente a México.