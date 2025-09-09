Camacho responde a los hinchas y saca pecho por su gestión

“El equipo se armó bien, escogimos los jugadores que se requerían”

El mal momento de Millonarios no es una cosa netamente futbolística, detrás hay muchas cosas entre esas una mala planificación de la temporada, eso no es un secreto para nadie, que los directivos del equipo azul se quedaron muy cortos con la planificación de este semestre. No es más sino ver los nombres que salieron en comparación con los que entraron para darse cuenta de que la plantilla en vez de mejorar bajó su calidad. Claramente esto no es culpa de los que llegan, los jugadores nuevos tienen que cumplir con lo que se les pide en la cancha y así poco a poco ganarse a la hinchada.

Si bien es cierto que Millonarios aún puede clasificar, el camino está muy complicado, teniendo que lograr una segunda fase prácticamente excelente para soñar con el título, sin embargo, en una entrevista con el periodista Octavio Mora, Enrique Camacho defiende que el equipo se reforzó bien.

Pues naturalmente el equipo se armó bien, nos sentamos con el técnico y escogimos los jugadores que se requerían de acuerdo con las características de juego, estos son los jugadores que trajimos con la aprobación del cuerpo técnico que lamentablemente se fue, se hizo insostenible y la idea es con este nuevo cuerpo técnico lograr los resultados. Enrique Camacho

El presidente Camacho parecía ser muy escéptico en aceptar errores en la conformación del equipo y como si estuviera lavándose las manos, defendió insistentemente que el equipo se armó “según las exigencias del técnico “y recalcó que así se viene haciendo todos estos años.

También se le preguntó por la falta de títulos que pide la hinchada a lo que el presidente respondió “Pues hubo un periodo de 24 años sin títulos, la frecuencia no es diferente a la historia, nosotros llevamos 5 títulos en 5 años.”

Entre más avanzaba la entrevista más incoherencias se encontraban en las respuestas de Camacho, según los datos y estadísticas que salieron hace aproximadamente un mes, el equipo que más generó ingresos en 2024 fue Millonarios, por lo que el presidente defendía que se estaban haciendo grandes inversiones en jugadores, lo que no se entiende es que de los fichajes que se trajeron todos fueron libres o en condición de préstamo y la mayoría de “refuerzos” son jugadores que volvían de cesión como Beckham Castro o Viveros del Castillo.

El periodista preguntó si se venía un salto de calidad en cuanto a los fichajes a lo que Enrique Camacho respondió “Eso es lo que tratamos de hacer, pero no hemos acertado, de los últimos nueve semestres se clasificó siempre, depende de las visiones.”