Cambio de planes: James tomó una decisión que incluye a España

En medio del periodo de transferencias del fútbol internacional, se despejó una de las principales dudas sobre el futuro inmediato de James Rodríguez.

El mediocampista colombiano finalmente no se vinculará al Real Oviedo, club español al que fue vinculado recientemente en medio de versiones que circularon en redes sociales y algunos medios digitales.

El nombre del jugador había sido asociado en días recientes con el equipo de la Segunda División de España, que forma parte del grupo de clubes vinculados al Grupo Pachuca. Esto alimentó las especulaciones, teniendo en cuenta que el León, actual equipo del colombiano, también pertenece a esa estructura empresarial. Sin embargo, la posibilidad fue descartada.

Vea también: James rompería mercado de fichajes en España: León lo acerca a inesperado club

La información fue aclarada por el periodista mexicano Paco Montes, quien a través de su cuenta oficial de la red social X aseguró que no existe ninguna opción en este momento para que James Rodríguez llegue al Real Oviedo. Además, indicó que el futbolista está comprometido con su actual equipo y continuará en la Liga MX para el segundo semestre de 2025.

“Con toda la rumorología que hay entorno, de una vez les confirmo que NO, no saldrá James Rodríguez a Real Oviedo (No se ha visto ni la opción), la información que tengo es que el 10 colombiano, está comprometido con el proyecto de León y continuará en Liga MX #ElGuardián”, publicó el comunicador.