Cambio de última hora afecta Colombia vs Australia: ya es oficial

El partido entre las selecciones de Colombia y Australia, programado para este martes 18 de noviembre, presentó una modificación en su horario original debido a ajustes logísticos definidos por la organización del compromiso.

La programación inicial indicaba que el encuentro se disputaría a las 8:00 p. m., pero la autoridad encargada de la coordinación del evento confirmó que el inicio se trasladará a las 8:30 p. m. La decisión fue comunicada en horas de la mañana y difundida a los equipos involucrados, así como a los responsables de la operación en el escenario deportivo.

La selección Colombia mantuvo su planificación semanal con la expectativa de cumplir el itinerario previamente establecido, que incluía trabajos regenerativos tras el último entrenamiento y un análisis táctico orientado a la estructura del rival. Con el anuncio del cambio, el cuerpo técnico ajustó los tiempos de desplazamiento hacia el estadio y reorganizó la charla previa al compromiso para asegurar que no se alteren los procedimientos internos del grupo.

La logística del evento contemplaba una llegada escalonada de los equipos, el cierre perimetral del estadio y la coordinación del comité de seguridad. Con el retraso de 30 minutos, los protocolos fueron reorganizados para garantizar el desarrollo de los procedimientos sin contratiempos. Las autoridades locales informaron que los dispositivos externos también serían ajustados para facilitar el ingreso del público y la operación de los servicios asociados a la jornada deportiva.

Con esta modificación, el duelo entre Colombia y Australia se disputará finalmente a las 8:30 p. m., manteniendo el resto de elementos programados para la jornada.