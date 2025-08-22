Camerino Roto en River Plate: Juan Fernando Quintero es protagonista

Llegaron a su fin los octavos de final de la Copa Libertadores y junto con ello se definieron los ocho mejores equipos de la competencia que continúan con vida y en la lucha por la 'Gloria Eterna', en donde justamente está River Plate tras una agónica clasificación frente a Libertad de Paraguay en el Estadio Monumental.

El equipo encabezado por Marcelo Gallardo en la zona del banquillo técnico sufrió, pero al final, en la definición desde el punto penal, se pudo quedar con uno de los cupos a la siguiente instancia de la competencia. Sin embargo, el panorama de la clasificación no fue bueno para todo el mundo, ya que se vio a Juan Fernando Quintero bastante descontento en un momento del partido y las cámaras lo captaron.

Juan Fernando Quintero estalló tras decisión de Gallardo en Libertadores

El Estadio Monumental se encargó de abrirle sus puertas nuevamente a un partido de Copa Libertadores en donde River Plate sería protagonista en un sufrido empate frente a Libertad, el cual terminó con un marcador de 1-1 y tuvo que extenderse el partido hasta el punto penal.

Sin embargo, el cuadro 'millonario' sufrió más, ya que justo en el inicio de la segunda parte Giuliano Galoppo salió expulsado del compromiso al recibir la doble tarjeta amarilla. Esta circunstancia causó que Gallardo tuviera que tomar medidas al respecto y por ello decidió sacrificar a Juan Fernando Quintero para fortalecer la zona defensiva.