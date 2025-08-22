Actualizado:
Camerino Roto en River Plate: Juan Fernando Quintero es protagonista
River Plate avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores, pero el show se lo robó Juan Fernando Quintero tras polémica actitud.
Llegaron a su fin los octavos de final de la Copa Libertadores y junto con ello se definieron los ocho mejores equipos de la competencia que continúan con vida y en la lucha por la 'Gloria Eterna', en donde justamente está River Plate tras una agónica clasificación frente a Libertad de Paraguay en el Estadio Monumental.
El equipo encabezado por Marcelo Gallardo en la zona del banquillo técnico sufrió, pero al final, en la definición desde el punto penal, se pudo quedar con uno de los cupos a la siguiente instancia de la competencia. Sin embargo, el panorama de la clasificación no fue bueno para todo el mundo, ya que se vio a Juan Fernando Quintero bastante descontento en un momento del partido y las cámaras lo captaron.
Juan Fernando Quintero estalló tras decisión de Gallardo en Libertadores
El Estadio Monumental se encargó de abrirle sus puertas nuevamente a un partido de Copa Libertadores en donde River Plate sería protagonista en un sufrido empate frente a Libertad, el cual terminó con un marcador de 1-1 y tuvo que extenderse el partido hasta el punto penal.
Sin embargo, el cuadro 'millonario' sufrió más, ya que justo en el inicio de la segunda parte Giuliano Galoppo salió expulsado del compromiso al recibir la doble tarjeta amarilla. Esta circunstancia causó que Gallardo tuviera que tomar medidas al respecto y por ello decidió sacrificar a Juan Fernando Quintero para fortalecer la zona defensiva.
Esta decisión no le agradó al volante de la Selección Colombia, quien salió del terreno de juego bastante enojado por la decisión del estratega mientras las cámaras captaban cada uno de los movimientos en donde se le veía manoteando y con "cara de pocos amigos".
😡🔃 La bronca de Juanfer Quintero tras ser reemplazado por la expulsión de Galoppo.— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 22, 2025
🏆 Vuelta - Octavos de Final - CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/mlsW9as8ND
¿Cómo le ha ido a Juan Fernando Quintero en su regreso a River Plate?
El regreso de Quintero a River Plate ha estado marcado por una gran expectativa, en especial porque ahora porta el mítico 10 en su espalda. Marcelo Gallardo obviamente le ha dado el voto de confianza para que continúe sumando minutos y hasta el momento ya lleva 249 a lo largo de seis partidos en los cuales se ha reportado con una asistencia.
