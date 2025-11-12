Camerino roto en Santos: Neymar está de pelea con su DT

Todo se vino abajo en el partido entre Flamengo vs Santos en la fecha pasada del Brasileirao. El cuadro paulista necesitaba sí o sí sumar de a tres para salir de las posiciones de abajo y salvar el descenso que sigue respirando como la gran posibilidad a falta de pocas fechas para terminar la temporada.

Vea también: Carlos Darwin Quintero será de Millonarios; revelan detalles del contrato que firmará

Flamengo iba ganando con una diferencia de tres goles y a los 85 minutos, Neymar fue sustituido. Sin el astro brasileño en cancha, Santos reaccionó con dos goles para el 3-2 definitivo sobre la hora. Cuando ‘Ney’ se fue de la cancha, todo se rompió entre la relación del jugador, el cuerpo técnico y los demás compañeros.

Los gestos tomaron protagonismo alardeando a Juan Pablo Vojvoda y señalando a sus compañeros lanzándoles agua y exponiéndolos frente a todos los medios deportivos de Brasil que estuvieron cubriendo el compromiso. Un escándalo enorme que marca el por qué Carlo Ancelotti tampoco lo ha tenido en cuenta para la selección de Brasil.

En las últimas horas, GeGlobo reveló que ya se había zanjado todo entre las partes, que Juan Pablo Vojvoda no tomaría cartas en el asunto con represalias al ex Barcelona y Paris Saint-Germain y que todo se resolvería a través del diálogo. Al parecer, ya todo estaría solucionado.

NEYMAR DESMINTIÓ TODO

Después de que saliera toda la información de una supuesta discusión favorable entre Neymar y Juan Pablo Vojvoda, fue el astro brasileño quien se limitó a desmentir que hubiesen hablado y destapó que el camerino está más que rota entre las partes.

Le puede interesar: Sorpresa en Santa Fe; descartaron dos técnicos y uno fue "por petición de jugadores"

GeGlobo sentenció que Neymar se habría disculpado con compañeros y con el cuerpo técnico, pero no hay nada confirmado. De hecho, el brasileño escribió en la publicación del medio deportivo de Brasil que es una mentira grande por parte del periodista que escribió la nota.

En la cuenta de Instagram, Neymar escribió, “¡otra mentira inventada por un periodista!”, luego acompañó el mensaje con un insulto para la persona que se dedicó a afirmar que ya estaba listo el tema entre las relaciones de ‘Ney’, jugadores y el cuerpo técnico.

Pese a esto que ya se escaló en la institución, el club no pensaría en ponerle alguna sanción a Neymar. Buscan centrarse más que todo en salvarse de la Serie B, un panorama difícil en el que tendrán que remar contra la corriente en los próximos partidos restantes del Brasileirao.

Lea también: Referente del América de Cali dirigirá a la selección de Venezuela

La idea es que trabajen en el comportamiento de Neymar dejando claro que estos berrinches no pueden suceder más en el día a día del Santos y en cada partido del Brasileirao. No debe haber intocables en el plantel, pero el astro brasileño se siente como si fuera único dentro del club.