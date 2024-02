¿Camerino roto? Heung-Min Son protagonizó insólita pelea con sus compañeros

El sábado 10 de febrero, culminó en Catar la Copa Asiática de Naciones. Justamente, la selección anfitriona fue la que se quedó con el título de manera consecutiva. Los cataríes celebraron ante Jordania, en una competencia que no contó con Japón ni Corea del Sur en las últimas instancias.

Japón fue eliminado por Irán en los cuartos de final, mientras que Corea del Sur fue sorpresivamente eliminada por Jordania en la semifinal. De esa manera, se consumieron las salidas de dos de las favoritas. Los ánimos de los surcoreanos estaban calientes durante toda la competencia, y muestra de ello fue la insólita pelea que protagonizó Heung-Min Son con sus compañeros.

El veterano y referente se molestó con los jugadores nuevos dentro de la selección nacional. En medio de la competencia, antes de disputarse las semifinales contra Jordania, el capitán Son lució un vendaje en un dedo. De acuerdo con el diario británico, The Sun, todo se originó por una brutal pelea en la que, se dice que hubo golpes y todo por un partido de ping pong mientras estaban en la concentración.

Tras la comida en el hotel de concentración, según el medio citado, varios jugadores quisieron volver rápido y continuar disputando la partida de ping pong. Sin embargo, Heung-Min Son explotó con sus compañeros por la actitud que estaban teniendo antes del encuentro decisivo contra Jordania.

La pelea se habría originado por un tema de liderazgo, pues, la sangre joven no oyó al capitán que pedía un poco más de concentración y respeto en dicho momento. Los altercados tuvieron el protagonismo de Son y de Kang-In Lee, exjugador del Mallorca y Valencia, actualmente en el Paris Saint-Germain. Lo único que generó una partida de tenis de mesa fue lastimar al referente y dividir al grupo completamente.

Kang-In Lee escribió en sus redes sociales, “Estamos muy decepcionados por fallar a la afición que siempre apoya a nuestra selección. Lo siento mucho. Debería haber estado a la altura y obedecido a mis compañeros, pero solo puedo lamentar haber mostrado esta mala versión de mí a los fans. Me disculpo con aquellos a los que he decepcionado. Soy muy consciente del interés y las expectativas que me transmite la afición. De ahora en adelante, trataré de ayudar a mis compañeros mayores para convertirme en un mejor jugador y mejor persona”.