Camilo Vargas será dirigido por polémico extécnico de Millonarios; hay anuncio oficial

El Atlas donde milita el colombiano Camilo Vargas, anunció el fichaje como nuevo entrenador del argentino Diego Cocca, quien llevó al equipo a dos títulos de liga luego de una sequía de 70 años. "Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Bienvenido a casa, Diego Cocca", escribió en las redes sociales del club la directiva de los Rojinegros.

Según la directiva, la designación responde a una profunda evaluación y a la idea de incorporar un liderazgo con probada capacidad y un total entendimiento de lo que significa representar al Atlas FC.



"Esta será la tercera etapa de Cocca en el club. Su historia con la institución incluye un periodo como jugador y una segunda etapa como entrenador, en la cual el equipo consiguió un bicampeonato de Liga MX y un título de Campeón de Campeones", recordó el Atlas en un comunicado.

