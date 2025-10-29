Camilo Zúñiga vuelve al fútbol: este será su nuevo rol

El fútbol colombiano ha contado con una gran cantidad de figuras con el pasar de los años, muchos goleadores como Faustino Asprilla, Fredy Rincón, Radamel Falcao, mediocampistas como el 'Pibe' Valderrama, James Rodríguez, pero también defensores de lujo como el propio Leonel Álvarez y figuras un poco más actuales como Camilo Zúñiga.

El ex jugador de Chigorodó marcó una de las mejores épocas de la Selección Colombia, en especial por lo que hizo en el Mundial 2014 y las eliminatorias previas a ello. Zúñiga demostró siempre gran compromiso dentro del terreno de juego, pero ahora lo quiere comenzar a hacer desde afuera de él, ayudando a los futbolistas con representación deportiva.

Camilo Zúñiga presenta 360 SPORT AGENCY

Zúñiga puso fin a su carrera como futbolista profesional desde el mes de julio de 2018, habiéndose retirado en el equipo que lo formó y le permitió darse a conocer al mundo como uno de los mejores laterales, Atlético Nacional.

El antioqueño "colgó los guayos", pero no se apartó del fútbol, lo siguió practicando a nivel amateur, participando de un par de campañas y eventos benéficos, pero ahora encontró un nuevo proyecto que le dará más estabilidad y le permitirá ayudar a los demás deportistas con un acompañamiento integral y asesoría en todos los campos del negocio deportivo al formar parte 360 Sport Agency, la cual se encargará de brindar: