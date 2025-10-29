Cargando contenido

Camilo Zúñiga tendrá un nuevo rol en el fútbol
Camilo Zúñiga tendrá un nuevo rol en el fútbol
Fútbol
Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 11:49

Camilo Zúñiga vuelve al fútbol: este será su nuevo rol

Camilo Zúñiga se vuelve a unir al mundo del fútbol con una importante labor para los deportistas.

El fútbol colombiano ha contado con una gran cantidad de figuras con el pasar de los años, muchos goleadores como Faustino Asprilla, Fredy Rincón, Radamel Falcao, mediocampistas como el 'Pibe' Valderrama, James Rodríguez, pero también defensores de lujo como el propio Leonel Álvarez y figuras un poco más actuales como Camilo Zúñiga

El ex jugador de Chigorodó marcó una de las mejores épocas de la Selección Colombia, en especial por lo que hizo en el Mundial 2014 y las eliminatorias previas a ello. Zúñiga demostró siempre gran compromiso dentro del terreno de juego, pero ahora lo quiere comenzar a hacer desde afuera de él, ayudando a los futbolistas con representación deportiva

Le puede interesar: Neymar tomó decisión final sobre su futuro pensando en el Mundial 2026

Camilo Zúñiga presenta 360 SPORT AGENCY

Zúñiga puso fin a su carrera como futbolista profesional desde el mes de julio de 2018, habiéndose retirado en el equipo que lo formó y le permitió darse a conocer al mundo como uno de los mejores laterales, Atlético Nacional

El antioqueño "colgó los guayos", pero no se apartó del fútbol, lo siguió practicando a nivel amateur, participando de un par de campañas y eventos benéficos, pero ahora encontró un nuevo proyecto que le dará más estabilidad y le permitirá ayudar a los demás deportistas con un acompañamiento integral y asesoría en todos los campos del negocio deportivo al formar parte 360 Sport Agency, la cual se encargará de brindar: 

Lea también
Image
Millonarios a romper la mala racha con el Once, partido clave en el Campin

Millonarios a romper la mala racha con el Once, partido clave en el Campin

Ver más
  • Asesoramiento legal y tributario, para garantizar decisiones seguras en cada paso.
  • Negociación de contratos, asegurando siempre los mejores términos económicos y deportivos.
  • Desarrollo de carrera, con planes a largo plazo que maximizan el potencial del deportista.
  • Gestión de imagen y marketing, fortaleciendo la presencia en medios y redes sociales, generando oportunidades de patrocinio y alianzas.
  • Apoyo integral al deportista, brindando acompañamiento constante en las diferentes áreas que influyen en su trayectoria.
En otras noticias: ECUADOR NO ES MÁS QUE COLOMBIA | LA FM MÁS FÚTBOL⚽
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Camilo Zúñiga

Camilo Zúñiga

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido