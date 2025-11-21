Campaz vuelve a ser campeón en Argentina: Polémico título de Rosario

Un colombiano beneficiado de esta locura

En la mañana del jueves se dio una noticia que dejó sorprendido a todo el futbol argentino, se le entregó a Rosario Central el título por ser el primero en la tabla anual, trofeo que es primera vez que se entrega y que ningún equipo conocía su existencia, ni siquiera se realizó una votación o un anuncio, sencillamente el presidente y el capitán del equipo fueron a las oficinas de la AFA y recogieron el título que los aseguraba como campeones anuales.

Con toda esta locura Jaminton Campaz consiguió su quinto título como profesional después de haber salido campeón con Tolima, Gremio y con el mismo Rosario. Más allá de la extraña situación el colombiano ha sido un jugador clave para el equipo desde su llegada, con una gran ayuda de Miguel Ángel Russo el volante encontró su lugar y empezó a desplegar su mejor futbol, lo que le permitió ser uno de los más llamados por Lorenzo a la selección Colombia.