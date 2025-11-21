Actualizado:
Campaz vuelve a ser campeón en Argentina: Polémico título de Rosario
El colombiano volvió a gritar campeón en Argentina, pero en el escritorio...
El futbol argentino cada día sorprende más, parece no tener un rumbo fijo y entre tantos torneos, equipos y títulos no se termina entendiendo lo que gana o no un equipo. Apertura, Clausura, Copa, Supercopa, Recopa, tabla anual, treinta equipos, la dirigencia de Tapia en la AFA ha dejado más dudas que certezas y ahora generó una nueva polémica.
Un colombiano beneficiado de esta locura
En la mañana del jueves se dio una noticia que dejó sorprendido a todo el futbol argentino, se le entregó a Rosario Central el título por ser el primero en la tabla anual, trofeo que es primera vez que se entrega y que ningún equipo conocía su existencia, ni siquiera se realizó una votación o un anuncio, sencillamente el presidente y el capitán del equipo fueron a las oficinas de la AFA y recogieron el título que los aseguraba como campeones anuales.
Con toda esta locura Jaminton Campaz consiguió su quinto título como profesional después de haber salido campeón con Tolima, Gremio y con el mismo Rosario. Más allá de la extraña situación el colombiano ha sido un jugador clave para el equipo desde su llegada, con una gran ayuda de Miguel Ángel Russo el volante encontró su lugar y empezó a desplegar su mejor futbol, lo que le permitió ser uno de los más llamados por Lorenzo a la selección Colombia.
Con el torneo en juego y sin ningún premio
Lo más polémico del título no es solo que se dio sin previo aviso y que los equipos que habían quedado primeros en estos últimos años están reclamando sus respectivos títulos, sino que el anuncio se dio en pleno torneo, antes de jugar los octavos de final y realmente más allá del trofeo el equipo no recibió ningún incentivo extra, ni económico ni algún cupo a torneo internacional.
Es como si esta semana se le entregara al Medellín el título por ser el primero en reclasificación, en plenos cuadrangulares y sin ningún tipo de aviso o de anuncio previo.
