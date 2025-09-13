Campeón del mundo ilusiona a Colombia: “Es candidata para ganar el Mundial”

Tras las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia logró vencer las dudas y llevarse dos victorias fundamentales para sellar la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Por ahora, el combinado nacional estará en el sorteo del 5 de diciembre en el bombo 2 con las posibilidades de meterse como cabeza de grupo dependiendo del ranking FIFA.

Con jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Luis Díaz, entre otros, la Selección Colombia quiere ser una de las grandes protagonistas en la Copa del Mundo en junio de 2026. La cara que mostró en los últimos juegos en las Eliminatorias ilusiona y mucho.

No solo a los colombianos les ilusiona bastante este nivel de Colombia para el Mundial, pues, otros referentes internacionales también tienen al seleccionado ‘Tricolor’ como una de las opciones para ganarse una histórica Copa del Mundo. Pues, José María Gutiérrez ‘Guti’ habló con Carolina Castellanos, periodista de La FM de RCN Radio y señaló a los dirigidos por Néstor Lorenzo como candidata.

“COLOMBIA ES UNA DE LAS CANDIDATAS PARA EL MUNDIAL. HAY QUE ESTAR MUY ILUSIONADO”; GUTI SOBRE COLOMBIA EN LA COPA DEL MUNDO

Uno de los grandes referentes de la historia del Real Madrid no dudó en poner a Colombia en lo alto. Habitualmente, Europa ha dominado la Copa del Mundo, pero Argentina logró desbancar a las europeas con el último título mundialista en Catar 2022. En ese sentido, los colombianos podrían seguir los pasos de la ‘Albiceleste’ y dar un golpe mundial.

Guti afirmó que, “si miramos la última Copa América donde llegó a la final, yo creo que es candidata (para ganarse el Mundial). Siempre se dice que Sudamérica y Europa suelen tener casi siempre a las selecciones en semifinales y en las finales. En ese sentido creo que tienes que estar muy ilusionado después de esa Copa América”.

Bajo ese dictamen de Guti, Colombia espera dar un golpe en la competencia mundialista y llegar a fases finales. Vale recordar que su mejor antecedente fue en el Mundial de 2014 en Brasil cuando clasificaron para los cuartos de final y salieron eliminados por el combinado local.