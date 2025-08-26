Campeón del mundo se rindió a Falcao: “Mejor ‘9’ del mundo, una bestia”

Falcao García logró cumplir el gran sueño que tenía de niño de jugar en Millonarios. Alcanzó a estar un año en el que se le escapó la oportunidad de ser campeón con el equipo de sus amores. Sin embargo, siguió demostrando que está lleno de goles y de talento como artillero.

Sin duda alguna, Radamel Falcao García Zárate se ha metido en los libros de historia de la Selección Colombia y del balompié colombiano. Líder, referente, capitán y máximo goleador demuestra el profesionalismo del samario, tanto así que se ha ganado los elogios de grandes futbolistas que lo enfrentaron o que compartieron con él en su intachable trayectoria como jugador.

Aunque no le fue bien en Inglaterra con el Manchester United, todavía lo recuerdan por la huella que ha dejado en el fútbol europeo. Por esta razón, en últimas horas, Lisandro Martínez, jugador del equipo inglés tomó la palabra mientras se recupera de una lesión para demostrar su admiración por el delantero colombiano.

LISANDRO MARTÍNEZ SE RINDIÓ A LOS PIES DE FALCAO GARCÍA

El destacado Youtuber, Davoo Xeneize entrevistó a Lisandro Martínez, quien se desenvolvió en elogios hacia Radamel Falcao García, “tremenda carrera. Lo enfrenté como 15 minutos en un Argentina – Colombia y es impresionante, fue en 2022. Entró 15 minutos y era increíble como se movía dentro de la cancha”.

Además, afirmó que cuando Falcao jugó en España y en Portugal, también seguía su carrera. De chico lo admiraba por su capacidad goleadora y liderazgo. Lisandro sentenció que, “ya lo enfrenté en el final de su carrera, pero lo vi mucho de chico en la etapa del Atlético de Madrid y Porto. Era una locura, para mí era el mejor ‘9’ del mundo, una bestia”.

Falcao ahora espera encontrar un nuevo destino después de salir de Millonarios, pero quedó claro que dejó huella no solo en la Selección Colombia, sino en jugadores que lo vieron y que crecieron con sus goles y su liderazgo en la cancha.

NO HAY DELANTEROS COMO FALCAO EN LA ACTUALIDAD

Lisandro afirmó que, en estos momentos, sin Falcao y con la nueva generación de delanteros que están saliendo, no hay nadie que tenga las mismas cualidades que del goleador colombiano.

El defensor central cerró la charla sentenciando que, “hoy en día ya no abundan ese tipo de jugadores y ahí es donde recién notas lo bueno que es”. Falcao tuvo facetas distintas antes de jugar en el Atlético de Madrid. Con Diego Simeone tuvo que dejar la referencia de área y salir a pedir el balón. Lo transformó y también le dio una nueva forma de jugar con movimientos saliendo del centro del campo y moviendo los hilos de todo su equipo.