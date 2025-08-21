Campeón en España, Italia y Francia jugaría en Barcelona de Ecuador: hay fecha

Barcelona de Guayaquil no ha podido salir de la tercera casilla de la Liga Ecuabet. Liga de Quito e Independiente del Valle han aprovechado algunos malos resultados por parte de la institución de Guayaquil para ubicarse en la primera y segunda plaza de la clasificación general.

Como ha sido habitual en Barcelona de Guayaquil, cada año tienen un magno evento para presentar al plantel a principio del primer semestre. En la ‘Noche Amarilla’ como llaman la presentación oficial de la institución, el club invita a estrellas retiradas para jugar un partido junto con los fichajes que lleguen a la institución.

Vea también: Luis Díaz advirtió a la Bundesliga: “Van a pasar cosas buenas con Harry...”

Hace tres y dos años, Carlos Tévez y Sergio el ‘Kun’ Agüero respectivamente, actuaron junto con el Barcelona. Para el 2025 convencieron a Carles Puyol que estuvo junto al plantel en el amistoso frente al clásico rival, Emelec. Ahora en el próximo año, ya se habla de la gran figura que podría estar presente en suelo ecuatoriano.

ZLATAN IBRAHIMOVIC, LA ESTRELLA ELEGIDA PARA LA NOCHE AMARILLA DE 2026

Un referente en el Inter de Milan, Milan, Barcelona, Manchester United y PSG. Campeón con cada uno de estos clubes tendrá la oportunidad de estar en la ‘Noche Amarilla’ si logran convencerlo desde el Barcelona de Guayaquil.

Esta información que relaciona a Zlatan Ibrahimovic con la ‘Noche Amarilla’ salió por el periodista Ufredo Borbor, quien mencionó que el Barcelona ya piensa en este 2026 adelantándose en varios aspectos. Además de Borbor, medios locales también afirman que el sueco ya estaría avanzado para definir su presencia en el evento.

Le puede interesar: Colombia tiene tres bajas confirmadas para el duelo ante Bolivia; lío para Lorenzo

Además, en esta ocasión se espera que la ‘Noche Amarilla’ no solo se juegue en Guayaquil, sino que cuente con otro partido adicional en Estados Unidos para presentar a todo el plantel de cara al 2026.

LA FECHA EN LA QUE ZLATAN IBRAHIMOVIC PODRÍA JUGAR CON EL BARCELONA

Todavía no hay nada escrito con la presencia de Zlatan en el Estadio Monumental Banco Pichincha, casa de la selección de Ecuador y del Barcelona de Guayaquil. Tampoco hay confirmación acerca de cuándo sería la ‘Noche Amarilla’ de 2026. Sin embargo, con base en anteriores ediciones, el partido del sueco con el elenco ecuatoriano sería el próximo año.

Lea también: Histórico equipo del FPC quiere a Jorge Luis Pinto como Dt: "vamos por él"

De esa manera, sin oficialización, Zlatan Ibrahimovic podría jugar con el Barcelona de Guayaquil ese partido en la ‘Noche Amarilla’ en los primeros meses del 2026. Normalmente, este evento se juega entre enero o febrero, por lo cual, el multicampeón con PSG, Barcelona, Milan e Inter se pondría la camisa amarilla en unos cuantos meses.