Canadá se ilusiona con Colombia: “Un gran reto que nos entusiasma”

La selección de Canadá viene de perder contra su similar de Australia en el primer amistoso de la Fecha FIFA del mes de octubre. Una derrota que, lejos de desilusionar, motiva a los dirigidos por Jesse Marsch, dado que los canadienses buscan nuevos retos para probar su categoría como una de las sedes principales del Mundial de 2026.

El siguiente reto de la selección de Canadá será nada más ni nada menos que contra Colombia en un vibrante duelo que espera dar de qué hablar con la necesidad de sumar una victoria como una previa del Mundial con la urgencia de respetar la casa y hacer un buen papel.

Jesse Marsch afirmó que la selección de Canadá necesita de este tipo de rivales para tantear el territorio y para poder medir su nivel a la hora de enfrentar a grandes contrincantes. Tienen a Colombia muy bien referenciado y quieren ganarles por segunda vez desde que se llevan viendo las caras.

Jonathan Osorio, veterano de la selección de Canadá y jugador que tiene raíces colombianas, confirmó lo complicado que será el duelo con Colombia, pero explicó que están con toda la ilusión para llevarse la victoria.

“SERÁ UN GRAN RETO QUE NOS ENTUSIASMA”; JONATHAN OSORIO SOBRE COLOMBIA

El colombo canadiense afirmó que el duelo de este martes será vital para las pretensiones de Canadá en busca de llegar con regularidad y con victorias para el Mundial en donde serán sede a partir de junio de 2026. Los canadienses serán cabeza de serie y esperan conocer la suerte el 5 de diciembre.

Por ahora, lo mejor es prepararse ante rivales de categoría para poder medir el territorio y apostar a un buen torneo mundialista como locales. Jonathan Osorio, volante de Canadá y capitán del Toronto FC confirmó lo duro que será este encuentro, pero resaltó que estos encuentros los motivan para lo que viene en el ciclo mundialista.

Jonathan Osorio fue contundente al afirmar que, “son un gran equipo con resultados recientes muy sólidos y están en el buen camino. Así que será un gran reto, pero un reto que nos entusiasma”. El volante estuvo acompañando a Jesse Marsch en la rueda de prensa previa al partido.

LOS SIGUIENTES RETOS DE CANADÁ ANTES DEL MUNDIAL

La selección de Canadá tendrá duros rivales en la siguiente Fecha FIFA. Después de medirse con selecciones mundialistas como Australia y Colombia, los canadienses tendrán otros retos grandes a partir de noviembre cuando se acerca poco a poco el Mundial.

En el mes de noviembre, que será la última ventana de Fecha FIFA del 2025, se verán las caras con Ecuador que también irá al Mundial y cerrará el año frente a Venezuela, que se quedó afuera en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas cuando perseguía clasificar por el repechaje.

Estos partidos hacen parte del plan de Jesse Marsch que afirmó que era necesario medirse contra selecciones de Sudamérica para llegar con la regularidad deseada para el Mundial y contra rivales de categoría.

Sin confirmar todavía, Canadá utilizaría la última Fecha FIFA de marzo, previo al Mundial para enfrentar a cosos complicados de cara a iniciar con pie derecho su ciclo mundialista en condición de local.