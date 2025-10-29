El Mundial Femenino Sub 17 tendrá este miércoles 29 de octubre una nueva jornada por los octavos de final. En el último turno habrá acción entre Canadá y Zambia que se verán las caras por un cupo entre las ocho mejores.

Las canadienses llegan al duelo tras haber ganado todos los partidos de su grupo. El elenco norteamericano lideró el Grupo D con victorias contundentes ante Samoa, Nigeria y Francia y se perfila como una de las favoritas al título de esta categoría.

Por su parte, las africanas tuvieron un camino muy complejo. El onceno de Zambia hizo parte del Grupo F y cayó ante Japón y Paraguay en sus dos primeros juegos. La clasificación llegó con una victoria en la última fecha contra Nueva Zelanda.