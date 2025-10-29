Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 13:28
Canadá vs Zambia EN VIVO 29 de octubre: Mundial Femenino Sub 17
Canadá busca ratificar su condición de candidato al título del Mundial Sub 17.
El Mundial Femenino Sub 17 tendrá este miércoles 29 de octubre una nueva jornada por los octavos de final. En el último turno habrá acción entre Canadá y Zambia que se verán las caras por un cupo entre las ocho mejores.
Las canadienses llegan al duelo tras haber ganado todos los partidos de su grupo. El elenco norteamericano lideró el Grupo D con victorias contundentes ante Samoa, Nigeria y Francia y se perfila como una de las favoritas al título de esta categoría.
Por su parte, las africanas tuvieron un camino muy complejo. El onceno de Zambia hizo parte del Grupo F y cayó ante Japón y Paraguay en sus dos primeros juegos. La clasificación llegó con una victoria en la última fecha contra Nueva Zelanda.
It's the final day of the Round of 16! 👊#U17WWC— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 29, 2025
Canadá vs Zambia EN VIVO 29 de octubre: Mundial femenino sub-17
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en DGO y DIRECTV Sports
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00
Fuente
Antena 2