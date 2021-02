Canal que transmite Al Ahly vs Palmeiras ONLINE EN VIVO; Mundial de Clubes

El Palmeiras, principal decepción del Mundial de Clubes de la FIFA al haber caído ante el Tigres de México en semifinales, intenta salvar el honor en el duelo ante el Al Ahly por el tercer puesto en Doha.

AL AHLY VS PALMEIRAS: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

El partido Al Ahly vs Palmeiras se puede ver por Fox Play en internet, o el canal de Fox Sports 2 por la señal de cable, si está en México. En Estados Unidos transmite FOX Deportes, Foxsports.com, Fox Sports 2. En Argentina y Chile el juego va por TNT Sports.

México: 9:00 am

Estados Unidos: 10:00 am (este), 7:00 am (pacífico)

Argentina: 12:00 pm

Chile: 12:00 pm

El duelo entre brasileños y egipcios sirve para subir el telón en el último día del torneo, antes de la final entre Tigres y Bayern de Múnich.

Es la quinta vez sin presencia de un club sudamericano en la final del Mundial de Clubes y el Palmeiras tiene ante sí el desafío de no firmar la peor actuación histórica para la zona Conmebol en esta competición, ya que en las cuatro anteriores el representante sudamericano que cayó en semifinales pudo luego terminar con el pequeño consuelo del tercer lugar.

El técnico Abel Ferreira explicó en la preparación del duelo por el tercer puesto que habrá algunos cambios en su equipo debido al alto número de partido que ha encadenado el equipo.

El rival del 'Verdão' en la despedida mundialista será el Al Ahly, un club emblema del fútbol egipcio y actual campeón de África.