Canal que transmite Atalanta vs Lazio ONLINE EN VIVO; Copa de Italia

El compromiso entre el Atalanta y Lazio por un cupo a la semifinal de la Copa de Italia es un encuentro que promete dentro del terreno de juego. El equipo de Gian Piero Gasperini no puede contar con Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien decidió firmar con su nuevo equipo, Sevilla de España para la presente temporada, por lo cual, será un bajá importante en el equipo de Bérgamo.

ATALANTA VS LAZIO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA.

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Atalanta vs Lazio se puede ver en DIRECTV Sports y DIRECTV Play. En Estados Unidos transmite ESPN+. En España, el juego va por la señal de DAZN.



Italia: 5:45 pm

Colombia: 11:45 am

Argentina: 1:45 pm

México: 10:45 am

Estados Unidos: 11:45 am (este), 8:45 am (pacífico)

No obstante, para Gasperini no es problema, teniendo en cuenta que ha vuelto al nivel mostrado en las primeras fechas y de qué forma, ganándole de forma contundente al líder de la liga italiana, Milan; para ello, cuenta tiene a disposición a los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.

Por otra parte, el equipo dirigido por Simone Inzaghi se fijó como objetivo la copa, por lo cual quieren llevarse la victoria a casa. Al mismo tiempo, Lazio confirmó al zaguero Mateo Musacchio como nuevo refuerzo.