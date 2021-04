La que mide este sábado al Athletic Club y la Real Sociedad en La Cartuja de Sevilla es una final de Copa del Rey que revaloriza al fútbol vasco, un fútbol históricamente reconocible, de entidad y que tiene en el que enfrenta a los equipos de Bilbao y San Sebastián su derbi más clásico.

Athletic vs Real Sociedad: hora, canal de Tv y cómo ver el partido por internet

Para quienes están en Sudamerica, el compromiso Athletic vs Real Sociedad se puede ver en DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes. En España lo puede hacer por DAZN y TeleCinco Espana, mientras que en Estados Unidos transmite ESPN+. En México, el encuentro va por la señal de Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.



España: 9:30 pm

Colombia: 2:30 pm

Argentina: 4:30 pm

México: 1:30 pm

Estados Unidos: 3:30 (este), 12:30 pm (pacífico)

Nunca se han medido Athletic y Real en una final de Copa, al menos con su nombre actual. Si bien en 1910 el conjunto vizcaíno ya ganó al guipuzcoano una final copera, aunque los donostiarras la jugaron con el nombre de Vasconia Sporting (1-0).

Pero la de este sábado es la final de las finales entre equipos vascos. Una cita que tiene tres precedentes. Además de la victoria del Athletic ante el Vasconia, los triunfos Real Unión de Irún -el primero con el nombre de Racing-, sobre el Athletic y el Arenas de Getxo en 1913 y 1927. Los dos también por 1-0.

Con esta final, rojiblancos y blanquiazules recuperan un tanto el protagonismo compartido en la década de los 80 del siglo pasado, la de los títulos de la Real y de los últimos grandes éxitos de un Athletic que, no obstante, lleva una década larga encadenando de nuevo grandes acontecimientos y reverdeciendo laureles.

Aquellos años 80 en los que Athletic y Real lograron dos títulos de liga, uno de Copa y una Supercopa cada uno.

De todos modos, a este partido el conjunto bilbaíno llega con la experiencia haber disputado siete finales desde 2009, tres de Copa, una de Liga Europa y tres de Supercopa. De ellas, perdió las cinco primeras, cuatro contra el Barça y una frente al Atlético de Madrid; y ganó las dos últimas, ambas de Supercopa y ante el Barcelona.

La última el pasado mes de enero, la Supercopa de nuevo formato en la que se impuso al Real Madrid y el Barça en cuatro días, con la Real como cuarto equipo participante.