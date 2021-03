Canal que transmite Boca Juniors vs Santiago Morning ONLINE EN VIVO; Libertadores Femenina

Boca Juniors femenino se prepara para levantar el trofeo continental de la Copa Libertadores, por lo cual, en la primera fecha del torneo se cruza en el estadio José Amalfitani ante Santiago Morning de Chile en búsqueda de sus primeros tres puntos.

BOCA JUNIORS VS SANTIAGO MORNING: HORA, CANAL DE TV Y DÓNDE VER EL PARTIDO POR INTERNET

Si se encuentra en Argentina, el partido Boca Juniors vs Santiago Morning se puede ver por DeporTV y Directv Sports. Además, en Chile lo puede apreciar por TNT Sports HD, TNT Sports 2, Zona Latina y DirecTV. Antena2.com trae todas las emociones del juego gratis.



Argentina: 7:30 pm

Chile: 7:30 pm

Estados Unidos: 5:30 pm (este), 2:30 pm (pacífico)

Para ello, Boca decidió fichar a la defensora Adriana Sachs, quien refuerza la plantilla ‘xeneize’. Cabe resaltar que para este encuentro, Lorena Benítez no puede estar, ya que en la She Believe Cup en los Estados Unidos, la mediocampista se rompió los ligamentos de una de sus rodillas, mientras vestía la remera de la Selección Argentina.

Mientras tanto, el ‘Chago’ quiere dar la sorpresa ante Boca, ya que del campeonato local son tricampeonas y por ende, quieren consagrarse a nivel internacional. En la pasada edición de la Libertadores, el equipo dirigido por la estratega chilena, Paula Navarro, llegó hasta cuartos de final donde fue superados por Corinthians.