Canal que transmite Chelsea Vs. Palmeiras ONLINE EN VIVO; Mundial de Clubes

El Chelsea inglés y el Palmeiras brasileño buscarán este sábado en Abu Dabi su primer título en un Mundial de Clubes, después de haber perdido las únicas finales del torneo que disputaron antes.

Chelsea Vs. Palmeiras: hora, canal de TV y cómo ver el partido por internet

El partido Chelsea Vs Palmeirasse puede ver en Brasil por NOW NET e Claro, Band, BandSports, GUIGO. En Estados Unidos, transmite NOW NET e Claro, Band, BandSports, GUIGO. En Colombia la puede ver por YouTube.

México: 11:30 am

Colombia: 11:30 am

Estados Unidos: 2:30 pm (este), 11:30 am (pacífico)

Brasil: 1:30 pm



Los ingleses, bajo el comando del alemán Thomas Tuchel, sufrieron para vencer en semifinales por 1-0 al saudí Al-Hilal de Riad, campeón asiático, con un solitario gol del belga Romelu Lukaku, el principal referente en el ataque del conjunto de Londres.



Por su parte, Palmeiras, campeón de las dos últimas ediciones de la Copa Libertadores, se impuso por 2-0 ante el egipcio Al-Ahly de El Cairo, representante africano, con tantos de Raphael Veiga y Dudú, en un partido en el que los suramericanos dominaron de principio a fin.



El "Verdao" de Sao Paulo, dirigido por el técnico portugués Abel Ferreira, disputó el Mundial de Clubes de Catar 2020, que por la pandemia se jugó en 2021 y se quedó en la semifinal, mientras que Chelsea fue derrotado en la final de 2012, en Japón, justamente ante el brasileño Corinthians, el histórico rival de patio del Palmeiras.



El equipo brasileño carga también la derrota de 1999, cuando en la desaparecida Copa Intercontinental, que fue sustituida por el actual formato del Mundial de Clubes, cayó por 1-0 en la final frente al también inglés Manchester United.



Para esta final del Mundial de Clubes, el Chelsea está pendiente de si podrá sentarse en el banquillo Tuchel, quien ya se encuentra en Abu Dabi después de haber superado el coronavirus, aunque a la espera de nuevos análisis.



El portero Edouard Mendy llegó a Abu Dabi después de disputar la Copa Africana de Naciones y salir campeón con Senegal, pero deberá estar en la reserva del español Kepa Arrizabalaga, mientras que el lesionado lateral Ben Chilwell volverá a ser sustituido por el también español Marcos Alonso.



El resto de la titular de los "Blues" contará con el capitán español César Azpilicueta, el germano Antonio Rudiger, el danés Andreas Christensen, el experimentado zaguero brasileño Thiago Silva, el italiano de origen brasileño Jorginho, el marroquí Hakim Ziyech, el alemán Kai Havertz, el croata Mateo Kovacic y el goleador Lukaku.



El rival, por su parte, dispone de todos sus titulares para el decisivo partido.



Para medir fuerzas ante el Chelsea, el técnico Ferreira utilizará el mismo equipo que derrotó al monarca africano y en la que vuelve a aparecer como titular el lateral uruguayo Joaquín Piquerez, uno de los más destacados de la semifinal y quien alcanzó a recuperarse de covid-19 y viajó a última hora para sumarse a la delegación.



La experiencia del portero Wéverton, jugador de la selección brasileña; la solidez de la pareja de centrales con el capitán paraguayo Gustavo Gómez y Luan, el equilibrio en marca de Danilo, la conexión dupla creativa Gustavo Scarpa-Raphael Veiga y la potencia en ataque de Dudú y Rony, volverán a ser las apuestas de Ferreira.



En las reservas quedarán el zaguero chileno Benjamín Kusevic y el centrocampista colombiano Eduard Atuesta, uno de los refuerzos para la actual temporada y que viene siendo utilizado con regularidad por el entrenador luso en los minutos finales.