Canal que transmite Cornellá vs Barcelona ONLINE EN VIVO; Copa del Rey

El compromiso por la Copa del Rey entre Barcelona y Cornellá tendrá un tinte especial para los culé, luego de ver cómo su rival, Real Madrid, quedó eliminado a manos de Alcoyano.

Por tal razón, el director técnico Ronald Koeman espera que el equipo no sienta la ausencia de su figura Lionel Messi, puesto que fue sancionado con dos partidos por la expulsión sufrida en el pasado compromiso. Además, no cuenta con su lateral izquierdo Jordi Alba así como Frankie De Jong.

CORNELLÁ VS BARCELONA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA.

Para quienes están en Sudamerica, el compromiso Cornella vs Barcelona se puede ver en DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes. En España lo puede hacer por DAZN, mientras que en Estados Unidos transmite ESPN+. En México, el encuentro va por la señal de Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

Por los lados del equipo local, su estratega Guillermo Fernández espera dar la sorpresa y provocarle la segunda eliminación en línea al Barcelona, luego de caer en la final ante el Athletic de Bilbao. Hay que resaltar que los jugadores de Cornellá llegan con aire en la camiseta, puesto que dejaron en el camino al Atlético de Madrid.