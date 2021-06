Canal que transmite Estados Unidos vs México ONLINE EN VIVO

Las selecciones de Estados Unidos y México definen el título de la primera edición del torneo de la Liga de Naciones tras dejar en el camino el pasado jueves a las de Honduras y Costa Rica, respectivamente.

ESTADOS UNIDOS VS MÉXICO: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Estados Unidos vs México se puede ver por TUDN, TUDN En Vivo. En Estados Unidos por TUDN App, Univision NOW, CBS Sports Network, TUDN.com, TUDN USA, Univision, Paramount+.

México: 8:00 pm

Estados Unidos: 9:00 pm (este), 6:00 pm (pacífico)



Con angustia y sin pirotecnia Estados Unidos se impuso por 1-0 a Honduras gracias a un tanto en el minuto 89 de Jordan Siebatcheu, quien compartió protagonismo con el portero Zack Steffen, quien neutralizó varias escaramuzas de los americanos.



El entrenador Gregg Berhalter admitió que el equipo de las Barras y las Estrellas no tendrá muchas opciones frente al Tri si no eleva el domingo su producción futbolística.



"Debemos hacer mejor las cosas en el campo, especialmente a la hora de definir ante el marco rival", dijo.



Frente a Costa Rica, México se vio por momentos maniatado hasta el punto de que la serie tuvo que ser definida en tanda de penaltis, que ganó por 5-4 gracias al desempeño del guardameta Guillermo Ochoa.



"No podemos ir de más a menos como nos sucedió ante Costa Rica y sobre todo no perder el balón en el centro del campo, porque nuestras opciones de gol se ven de inmediato muy reducidas", manifestó el seleccionador Gerardo Martino.



La última final en torneos de la Concacaf entre selecciones de Estados Unidos y México fue la de la Copa Oro 2019.



México se alzó con el título. El Tri no ha perdido con Estados Unidos desde 2018.



El torneo ha sido tomado por ambas selecciones como preparación para la Copa Oro, que se disputará en julio en territorio estadounidense.



Además, a partir de octubre también comenzará la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022, en la que Estados Unidos y México partirán de nuevo como favoritos a conseguir dos de los boletos directos que están en juego.



Especialmente importante el proceso para Estados Unidos, que en el pasado Mundial de Rusia 2018 quedó eliminada, por lo que un triunfo ante México en la Liga de Naciones de la Concacaf sería un espaldarazo al trabajo de Berhalter.



México busca reivindicar su condición de líder dentro del fútbol de selecciones de la Concacaf.