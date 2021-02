Canal que transmite Granada vs Barcelona ONLINE EN VIVO; Copa del Rey

Granada y Barcelona se miden en busca de una plaza en las semifinales de la Copa del Rey, un sueño para los rojiblancos en su intento de igualar la hazaña de la pasada campaña y una obligación para los azulgranas tras perder la Supercopa y estar alejados del liderato en La Liga Santander.

GRANADA VS BARCELONA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA.

Para quienes están en Sudamerica, el compromiso Granada vs Barcelona se puede ver en DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes. En España lo puede hacer por DAZN, mientras que en Estados Unidos transmite ESPN+. En México, el encuentro va por la señal de Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)



El Granada afronta el partido con importantes bajas en el centro del campo, pero con la ilusión de repetir las semifinales coperas alcanzadas la temporada anterior tras superar en los cuartos de final, también en casa, al Valencia (2-1).



El equipo dirigido por Diego Martínez ha dejado en el camino en la presente edición de la Copa al San Juan (0-1), la Cultural Leonesa (1-2), el Málaga (1-2) y el Navalcarnero (0-6), por lo que el Barca es el rival de mayor entidad al que se va a medir.



Los andaluces, vivos aún en las tres competiciones que juegan, vienen de empatar el domingo ante el Celta en el campeonato doméstico (0-0) y de acumular dos porterías a cero consecutivas, ya que el jueves anterior vencieron con solvencia al Navalcarnero en los octavos de final de la Copa.



Para recibir al Barcelona, que hace sólo unas semanas se paseó en el Nuevo Los Cármenes en La Liga Santander (0-4), el técnico no podrá contar con tres medios fundamentales en sus esquemas: el francés Maxime Gonalons, Luis Milla y el venezolano Yangel Herrera, los dos primeros por lesión y el vinotinto al estar con coronavirus.



El conjunto azulgrana ya demostró este domingo que sabe sobreponerse a la agitación mediática, derrotando al Athletic Club (2-1) en el mismo día en que el diario 'El Mundo' filtró que Messi tiene firmado con el Barca el contrato más caro de la historia del deporte, con valor de 555 millones euros por cuatro temporadas.



Ajenos a todo este ruido, la victoria frente al Athletic sirvió a los culés para desbancar al Real Madrid en la La Liga, subir al segundo puesto de la clasificación y sellar una racha triunfal de cinco victorias consecutivas en la competición regular.



Tras sufrir para eliminar al Rayo Vallecano en la anterior ronda de octavos (1-2), el Barça regresa a la Copa con la intención de exportar la solidez exhibida en La Liga.