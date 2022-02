Canal que transmite Monterrey Vs. Al-Jazira ONLINE EN VIVO; Mundial de Clubes

Los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, campeones de la Concacaf, enfrentarán este miércoles al Al-Jazira de los Emiratos Árabes, en la disputa del quinto lugar del Mundial de clubes.

Monterrey Vs Al-Jazira: hora, canal de TV y cómo ver el partido por internet

El partido Monterrey Vs. Al-Jazira se puede ver en Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte y Fox Sports 2 Cono Norte si está en México. En Estados Unidos, transmite FOX Deportes, Fox Sports 1 y Foxsports.com. TNT Sports Go y TNT Sports HD llevan el juego en Argentina.

México: 8:30 am

Estados Unidos: 11:30 am (este), 8:30 am (pacífico)

Argentina: 10:30 am



Después de cumplir una de sus peores actuaciones internacionales, al ser superado por 1-0 en cuartos de final por el Al-Alhy egipcio, los Rayados del entrenador Javier Aguirre buscarán terminar la competición de la manera más digna posible, luego de haber sido criticados por su bajo rendimiento.



El pasado sábado los mexicanos fueron superados por el Al Alhy, que a pesar de contar con la ausencia de cinco de sus principales figuras, concentradas con su selección, dominó a los favoritos y los derrotó con un gol de Mohamed Hany.



Antes del encuentro el entrenador Aguirre aseguró que conocía a los rivales de su tiempo como seleccionador egipcio, insinuó que también tenía con qué para vencer al Palmeiras de Brasil en la semifinal y acceder a la final en la que todo podía pasar.



Humilde, el Al-Alhy salió a hacer su juego, se plantó bien a la defensa, dominó el medio campo en gran parte del encuentro y convirtió a la hora precisa para firmar el pase a la semifinal.



Monterrey vuelve a salir favorito y si no sale altanero, debe derrotar a un rival lastimado, que viene de ser goleador por 6-1 por el Al Hilal saudí, campeón de la Liga Árabe del Golfo.



Es el partido que nadie quiere jugar, cuyo ganador será el mejor de los grandes perdedores de la competición, una humillación en el caso de los mexicanos que esperaban llegar a la final para igualar lo que hicieron los Tigres UANL el año pasado, cuando perdieron en la disputa del título por 1-0 ante el Bayern Munich.



A diferencia de Tigres, que se tuteó con los monarcas de Europa, los Rayados fueron vencidos por el campeón africano que jugó con varias figuras de reserva, lo cual alteró a los aficionados de Monterrey que han escrito cartas y han criticado en las redes sociales a Aguirre.