Canal que transmite Palmeiras Vs Al-Ahly ONLINE EN VIVO; Mundial de Clubes

El Palmeiras brasileño, campeón de las dos últimas ediciones de la Copa Libertadores, se mide ante al Al-Ahly egipcio en las semifinales del Mundial de Clubes, en un partido en el que busca su primera victoria en el torneo ante el mismo rival que lo derrotó en 2021 en la disputa por el bronce.

Palmeiras Vs. Al-Ahly: hora, canal de TV y cómo ver el partido por internet

El partido Palmeiras Vs. Al-Ahly se puede ver en Brasil por GUIGO, Band, BandSports. En Estados Unidos, transmiteFox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, FOX Deportes.

México: 11:30 am

Colombia: 11:30 am

Estados Unidos: 2:30 pm (este), 11:30 am (pacífico)

Brasil: 1:30 pm



El conjunto verde de Sao Paulo disputa por tercera vez un Mundial de Clubes tras caer hace 23 años en la final ante el Manchester United inglés y después de su fracasada campaña el año pasado, cuando fue derrotado por 1-0 por el Tigres mexicano en la semifinal y por el Al-Ahly en los penaltis (3-2) en la definición del tercer lugar.



El equipo paulista, por lo mismo, llega a Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) sin ninguna victoria ni ningún gol en Mundiales de Clubes.



Las dos derrotas el año pasado en Doha (Catar), que lo dejaron en el cuarto lugar, convirtieron al Palmeiras en el club sudamericano con peor campaña en un Mundial de Clubes de la FIFA, ya que los otros campeones de la Libertadores eliminados en semifinales al menos regresaron a casa con el bronce.



Por ese mismo motivo, tanto el técnico del club brasileño, el portugués Abel Ferreira, como sus jugadores se dicen realistas y se niegan a hablar de una posible final frente al Chelsea inglés o de la posible conquista de un título inédito, ya que la prioridad en este momento es anotar su primer gol en un Mundial y eliminar a su verdugo del año pasado para, entonces sí, intentar el título.



Ferreira adoptó varios cambios, montó un equipo con jugadores experimentados y pocos juveniles, y mantuvo el sistema táctico que fue exitoso en la última edición de la Libertadores, incluso en la victoria en la final sobre el Flamengo.



Del equipo superado por el club egipcio el año pasado ya se despidieron cuatro titulares: Matías Viña, Felipe Melo, Willian y Luiz Adriano.



Ferreira llegó a convocar a algunos jugadores del equipo juvenil como refuerzos en Abu Dhabi pero al definir la lista final optó por quedarse con los profesionales, incluso los tres que están aislados por haber dado positivo en las pruebas de covid.



El técnico luso alineará ante el Al-Ahly un equipo con tres zagueros, con el volante Gustavo Scarpa más próximo a la defensa y el trío de delanteros (Raphael Veiga, Dudú y Rony) más libres para concentrarse en el ataque.



La principal novedad será la alineación de Marcos Rocha en el lugar del uruguayo Joaquín Piquerez, titular habitual y que se sumó tardíamente a la concentración tras haber cumplido en Brasil una cuarentena por covid.



El club egipcio disputará su primera semifinal de un Mundial de Clubes tras haber eliminado el sábado al Rayados de Monterrey con una victoria, por 1-0, gracias a un gol de Mohame Hany en el segundo tiempo.



La sorpresiva victoria del campeón africano fue doble debido a que el club no pudo contar con seis de sus titulares, que estaban concentrados con la selección egipcia que disputó la Copa de África.



Pese a que los jugadores que estaban con la selección ya se juntaron a sus compañeros en Abu Dhabi, el técnico del Al-Ahly, Pitsu Mosimane, debe alinear ante el Palmeiras la base del equipo que eliminó al campeón de la Concacaf.