Canal que transmite Rayo Vallecano vs Barcelona ONLINE EN VIVO; Copa del Rey

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, pidió "estar muy concentrados" frente al Rayo Vallecano (2ª división) en octavos de la Copa del Rey, al tiempo que ve a Leo Messi "con ganas" tras dos partidos de sanción.

RAYO VALLECANO VS BARCELONA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA.

Para quienes están en Sudamerica, el compromiso Rayo Vallecano vs Barcelona se puede ver en DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes. En España lo puede hacer por DAZN, mientras que en Estados Unidos transmite ESPN+. En México, el encuentro va por la señal de Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

"Por un lado, es un equipo de categoría inferior, pero por otro, creo que es un equipo de primera, tiene bastantes jugadores con calidad de primera", afirmó Koeman este martes en la rueda de prensa previa al encuentro.

El capitán Leo Messi ha sido incluido en la convocatoria, tras cumplir dos partidos de sanción por su expulsión en la final de la Supercopa de España, pero Koeman no desveló si jugará de entrada o podría tener minutos en el curso del encuentro.

"Leo tiene muchas ganas de jugar y de ganar cosas, está acostumbrado a ganar títulos, es un jugador ganador y quiere estar en todos los partidos, cuando lleguemos allí daré equipo", dijo Koeman, que considera que los dos partidos de sanción le han permitido descansar.

Mientras tanto el estratega Andoni Iraola y sus jugadores espera dar el golpe de autoridad y dejar en el camino al Barcelona en condición de local.