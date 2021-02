Canal que transmite Sevilla vs Barcelona ONLINE EN VIVO; Copa del Rey

El Barcelona visita al Sevilla en la ida de semifinales de la Copa del Rey con un ojo puesto en el París Saint-Germain, al que recibirá en una semana en la Liga de Campeones.

SEVILLA VS BARCELONA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA.

Para quienes están en Sudamerica, el compromiso Sevilla vs Barcelona se puede ver en DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes. En España lo puede hacer por DAZN y TeleCinco Espana, mientras que en Estados Unidos transmite ESPN+. En México, el encuentro va por la señal de Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

El Barca, el 'Rey de copas' con 30 trofeos, visitará el Sánchez Pizjuán con la intención de dar un paso hacia la final y tratar de repetir su éxito de 2018 cuando ganó el título por última vez.

En aquella ocasión arrolló 5-0 a su rival, que ha ganado la Copa en cinco ocasiones, la última en 2010.

El equipo azulgrana llega en un buen momento a este encuentro tras encadenar seis victorias consecutivas en Liga y Copa.

"Estamos en el buen camino", repite el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, que cuenta para este éxito con un Leo Messi pletórico en los últimos partidos.

El capitán azulgrana saliendo desde el banquillo desatascó a su equipo el domingo frente al Betis cuando iba perdiendo 1-0 para acabar ganando 3-2.

Por otra parte, siete victorias consecutivas acumula el conjunto de Julen Lopetegui, que vuelve a verse con el Barça en una semifinal de Copa por primera vez desde 1919, aunque más recientemente se enfrentaron en dos finales ambas perdidas por los andaluces (2016, 2018).