Canal que transmite Sevilla vs Valencia ONLINE EN VIVO; Copa del Rey

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, facilitó una lista de veinte convocados para los octavos de la Copa del Rey que disputan ante el Valencia, en la que como era previsible, no está el mediapunta argentino 'Papu' Gómez, quien, procedente del Atalanta italiano, firmó el martes su contrato como sevillista y verá el partido desde las gradas del Sánchez Pizjuán.

SEVILLA VS VALENCIA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA.

Para quienes están en Sudamerica, el compromiso Sevilla vs Valencia se puede ver en DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes. En España lo puede hacer por DAZN, mientras que en Estados Unidos transmite ESPN+. En México, el encuentro va por la señal de Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.



España: 7:00 pm

Colombia: 1:00 pm

Argentina: 3:00 pm

México: 12:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este), 10:00 am (pacífico)



El internacional argentino, que cumplirá 33 años el próximo febrero, ha firmado un contrato por tres temporadas y media con su nuevo club después de aterrizar a primera hora de la tarde del martes en el aeropuerto sevillano y de pasar el reconocimiento médico.

Mientras tanto el equipo de Javi García no tiene en cuenta a Gonçalo Guedes, puesto que en los últimos compromisos no ha sido titular y su esporádica presencia en el onceno titular de García no ha convencido al cuerpo técnico del Valencia.