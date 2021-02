Canal que transmite Tigres vs Ulsan ONLINE EN VIVO; Mundial de Clubes

Tigres de la UANL, vigente campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, y su homólogo asiático, Ulsan Hyundai, protagonizan en cuartos de final el primer partido del Mundial de Clubes de Catar-2020, un duelo entre dos equipos que llevan el apelativo del rey de los felinos.

TIGRES VS ULSAN; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Tigres vs Ulsan se puede ver en Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte; en Estados Unidos transmite FOX Deportes, Foxsports.com, Fox Sports 2.

México: 8:00 am

Estados Unidos: 9:00 am (este), 6:00 am (pacífico)

Los 'Felinos' mexicanos debutan en el Mundial de Clubes en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán ante los surcoreanos, apodados en su país los 'Tigres', y que al igual que el club de San Nicolás de los Garza, lucen en su escudo con colores azul y amarillo la efigie del animal rayado.

El enfrentamiento entre centroamericanos y asiáticos marcará el pistoletazo de salida de la edición 2020 del Mundial de Clubes, aplazada casi dos meses a causa de la pandemia de coronavirus.

Precisamente por las restricciones derivadas de la misma, el primer partido en el programa del torneo, el que iba a enfrentar al Al Duhail de Catar y al Auckland City neozelandés, no se diputó por incomparecencia del conjunto oceánico, resultando ganador por 3-0 el campeón catarí.