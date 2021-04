Canal que transmite Timbers Portland vs América ONLINE EN VIVO; Liga Concacaf

Los Timbers de Portland, de la MLS, vuelven a la Liga de Campeones de la Concacaf con el gran reto de enfrentarse este miércoles al América mexicano en partido de ida de los cuartos de final, después de haber superado de forma brillante al Marathon de Honduras (7-2) en la eliminatoria de octavos.

TIMBERS PORTLAND VS AMÉRICA: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Timberts Portland vs América se puede ver en Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App; en Estados Unidos transmite TUDN USA, TUDN.com, Fox Sports 1, Foxsports.com, TUDN App. A nivel internacional lo puede seguir por Facebook Live, YouTube, Bet365, Concacaf Official App.

México: 9:30 pm

Estados Unidos: 10:30 pm (este), 7:30 pm (pacífico)



América no ha tenido los mejores resultados en los enfrentamientos con los equipos de la MLS -tres triunfos en nueve partidos-, pero los Timbers, que nunca se han enfrentado a un rival mexicano en la Liga de Campeones, son conscientes de que tendrán que hacer su mejor fútbol si quieren superar la eliminatoria.



El entrenador de los Timbers, el venezolano Giovanni Savarese, dijo que están "emocionados de tener la oportunidad de jugar" ante "un equipo que tiene mucha historia en Norteamérica".



"Es uno de los mejores equipos de la Concacaf y por lo tanto debemos estar preparados de jugar un gran fútbol si queremos superar la eliminatoria", añadió.



Savarese destacó que después del triunfo conseguido el sábado por 2-1 ante el Houston Dynamo, en el segundo partido de la nueva temporada, la moral de su equipo está alta.



"Recuperamos la confianza y sobre todo en el campo hicimos mucho mejor las cosas", destacó Savarese. "Tuvimos solidez defensiva, que la vamos a necesitar más que nunca, y luego en ataque supimos definir las oportunidades que será clave en el duelo ante el América", añadió.



Savarese volverá a tener como gran referente del equipo ante el América al veterano centrocampista argentino Diego Valeri, que será clave a la hora no solo de controlar el balón sino también de crear las oportunidades de gol.



Las tendrá que aprovechar otro veterano jugador sudamericano, el colombiano Yimmi Chará, de 30 años, que fue la gran figura en la eliminatoria ante el Marathon al conseguir un "hat trick".



La gran duda es saber si el delantero argentino Sebastián Blanco, que sigue recuperándose de una lesión de ligamento cruzado anterior, y ante el Dynamo no jugó, podrá estar disponible para el duelo ante el América.



Lo Timbers también tienen las bajas importantes del arquero Steve Clark, Jeremy Ebobisse, Aljaz Ivacic, Ismaila Jome y Jaroslaw Niezgoda, todos ellos descartados para el partido del miércoles.



El América llegó a Portland confiado en que este partido puede ser un punto de inflexión para recuperar su mejor nivel de juego después de los últimos reveses que ha tenido en la Liga MX, incluida la derrota del pasado fin de semana por 3-1 frente al Toluca.



El entrenador argentino Santiago Solari, responsable técnico del América, reconoció que ante los Timbers tendrán la gran oportunidad de revertir el rendimiento del equipo en los últimos partidos y que todos están confiados en lograr un "buen resultado" de cara al encuentro de vuelta.