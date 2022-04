Candidato a la Selección Colombia le tiró a los directivos de la FCF: "es complicado"

Uno de los candidatos a dirigir la Selección Colombia en la próxima eliminatoria, fue crítico con las decisiones de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol respecto a cómo miran a los técnicos colombianos.

Se trata de Luis Fernando Suárez, quien peleará el repechaje con Costa Rica buscando un cupo al próximo mundial de Qatar 2022.

El experimentado entrenador señaló que los directivos no miran a los técnicos locales porque "no creen en nosotros".

"No creen en nosotros, es complicado, pero es cierto. Ni siquiera por los que tienen un renombre internacional como el caso de Francisco (Maturana), Hernán Gómez, Jorge Luis Pinto, Reinaldo y Juan Carlos (Osorio). Todos han conseguido algo a nivel internacional. También hay técnicos muy buenos como Alberto Gamero, Hernán Torres, Diego Corredor, o como mi asistente Jhon Bodmer. Hay tantos, son buenísimos y los miran, pero con cierto desdén", dijo en una entrevista para el canal ESPN.

En cuanto a Atlético Nacional, Luis Fernando Suárez elogio del trabajo que ha venido haciendo el técnico Hernán Darío Herrera desde que asumió como interino en el cuadro verdolaga.

"Yo te quiero decir una cosa Hernán y lo quiero decir así, abierto, porque debe ser un mensaje para todo el mundo, incluso para los entrenadores nuevos; ellos tienen cosas que mostrar en el fútbol colombiano, pero también tienen que aprender mucho. A mí me ha gustado mucho lo que has hecho en estos días que has dirigido a Nacional porque has vuelto a hacer querer, a tener ese tenido de pertenencia", añadió.