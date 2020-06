Caniggia, Maradona y el 'bidón' de Bilardo ante Brasil en Italia 90

Después contó el propio Branco que no se sintió para nada bien en el resto de ese partido, ya que estaba un poco débil y mareado. Galíndez, el utilero argentino, le contó a la prensa lo que pasó después: "Era agua y nada más, tomó Carlitos Giusti también, ¿a él que le pasó? Nada. Yo lo hablé con él. Me dijo: ‘Usted me ha envenenado’. Y yo le respondí que era mentira, que era agua, que nunca había tomado un agua más limpita que esa", aseguró.

Carlos Salvador Bilardo, técnico de Argentina en esa época y supuestamente el autor intelectual de lo ocurrido, siempre ha negado lo que pasó. "No tengo nada qué ver. No pasó nada, tenían sed, fueron y tomaron agua, chao y ya está", dijo el 'narizón'.

Sin embargo, el propio Diego Maradona recordó la historia del 'bidón de Branco' en un programa de televisión argentino, y confesó que después de eso el lateral no podía casi ni caminar.

El partido continúo así, sin que nadie supiera qué había pasado en realidad. Brasil siguió atacando, y Argentina se salvaba. Hasta que al minuto 80', a diez del final, Maradona se inventó una jugada de la nada desde el centro de la cancha, gambeteó a varios brasileños y cayéndose le dio un pase a Claudio Paul Caniggia, quien quedó mano a mano con el arquero Claudio Taffarel. El atacante 'gaucho' engañó al portero y quedó solo para definir y marcar el 1-0 final que sentenció la eliminatoria.

Batacazo. Argentina, siendo mucho menos en la cancha, eliminaba a una gran Brasil, que pecó al no poder definir el partido y terminó pagando su eliminación. Por otro lado, la ‘Albiceleste’ siguió viva hasta que llegó a la final del Mundial, instante donde cayó ante Alemania por 1-0.