Canterano de Millonarios cambia de club; es oficial su fichaje al fútbol español

El Sporting de Gijón, de la Segunda División del fútbol español, ha anunciado este lunes la incorporación del extremo colombiano Oscar Cortés a préstamo, procedente del Glasgow Rangers escocés y surgido en las divisiones menores de Millonarios.



El club rojiblanco, propiedad del Grupo Orlegi mexicano, ha confirmado la operación mediante un comunicado en el que detalla que el futbolista llega a Mareo en calidad de cedido para la temporada 25/26, sin que en su contrato figure opción de compra alguna.

