Canterano del Cali con proceso de Selección Colombia sufre grave lesión: "Por qué a mí"

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras la noticia de que Nicolás Benedetti, canterano del Deportivo Cali y jugador del Mazatlán FC, ha sufrido una grave lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por el resto de 2024. Benedetti, conocido por su talento y entrega en el campo, se enfrenta a otra dura prueba en su carrera, esta vez debido a una rotura de menisco en la rodilla derecha.

La noticia ha sido un duro golpe no solo para el jugador, sino también para sus seguidores y el club que lo vio crecer. Benedetti venía de recuperarse de una rotura de ligamentos en la pierna izquierda, una lesión que lo tuvo fuera de juego por casi nueve meses. Apenas había vuelto a la actividad cuando esta nueva lesión lo dejó nuevamente fuera de los terrenos de juego. La situación es aún más desgarradora al considerar que esta es la tercera grave lesión de ligamentos que el joven futbolista ha sufrido desde su llegada al fútbol mexicano.

"¿Por qué a mí? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? La verdad no lo sé, después de pasar 8 meses con la ilusión de regresar, de poder estar con mis compañeros, de poder sentir el verde en cada entrenamiento, estar en cada partido. Hoy de nuevo la vida me golpea, me siento triste y frustrado, porque a pesar de dar mi 100% para que esto no suceda, mi cuerpo vuelve y pone un alto," expresó Benedetti a través de sus redes sociales.

Nicolás Benedetti debutó con el Deportivo Cali el 15 de julio de 2015, bajo la dirección del entrenador "Pecoso" Castro, durante un partido de la Copa Colombia contra Boyacá Chicó, en el cual su equipo ganó 2-0. Apenas tres días después, marcó su primer gol profesional en la Categoría Primera A, contribuyendo a la victoria del Cali sobre La Equidad como visitante. Su ascenso fue meteórico y llamó la atención de clubes internacionales. El 30 de enero de 2019, el Club América de la Primera División de México adquirió el 75% de sus derechos deportivos.

En el ámbito internacional, Benedetti fue convocado por primera vez a la Selección Colombia el 28 de agosto de 2018, para amistosos contra Venezuela y Argentina. Debutó el 11 de septiembre del mismo año en un empate sin goles frente a Argentina, ingresando en el segundo tiempo por Juan Fernando Quintero.

El recorrido de Benedetti en el fútbol ha estado marcado tanto por momentos de gloria como por desafíos significativos. Las lesiones han sido un obstáculo recurrente en su carrera. Sin embargo, su determinación y amor por el deporte han sido una constante. "Ahora que la motivación no está presente, solo me queda entregar esta nueva etapa a Dios, confío en que él sabrá más que nadie el para qué de esta situación de nuevo," añadió en su mensaje, reflejando una mezcla de frustración y esperanza.

La situación de Benedetti pone de relieve la fragilidad y los desafíos del fútbol profesional. Las lesiones pueden truncar carreras prometedoras, pero también son una prueba del carácter y la resiliencia de los jugadores. Benedetti ha mostrado una notable fortaleza mental para superar adversidades previas, y su compromiso con el deporte sugiere que continuará luchando por sus sueños.

El Deportivo Cali y la comunidad del fútbol colombiano han expresado su apoyo al jugador en estos momentos difíciles. Su trayectoria en el club, desde su debut hasta su traspaso al América y su posterior paso por el Mazatlán FC, está llena de momentos memorables que han dejado una marca en sus seguidores.

La esperanza es que Nicolás Benedetti pueda recuperarse completamente y volver a brillar en los campos de fútbol. Su historia es un recordatorio de la pasión y el sacrificio que caracterizan a los deportistas de élite, y su lucha constante por volver a la cancha es un ejemplo inspirador para todos.

El mensaje de Benedetti