Caracas vs Táchira EN VIVO 5 noviembre: cómo ver Liga Venezuela

Los encargados de dar por iniciada una nueva jornada de los cuadrangulares de la Primera División de Venezuela serán Caracas vs Deportivo Táchira, dos escuadras que luchan por afianzarse en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo B.

Caracas pasa por su mejor momento, tendrá la oportunidad de auspiciar como local y llega a este enfrentamiento con un rendimiento que lo deja en la parte alta de la tabla de posiciones, quedándose con la primera casilla del grupo con 8 puntos y ningún partido perdido.

Mientras que Deportivo Táchira si llega en mala forma, quedando de manera parcial en la tercera casilla del Grupo B con tan solo 2 unidades.

Siga Caracas vs Táchira EN VIVO 5 de noviembre: hora y canal para ver Primera División de Venezuela

El compromiso entre Caracas vs Deportivo Táchira se jugará a partir de las 18:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Primera División de Venezuela, se podrá ver a través de TVES en Venezuela y el canal de YouTube Liga FUTVE.