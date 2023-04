Cárdenas, DT de Colombia sub 20, quedó conforme con el grupo y analizó a los rivales

Quedaron conformados los seis grupos de la Copa del Mundo sub 20 que se cumplirá en Argentina, y teniendo en cuenta que la Selección Colombia integra la zona C, junto a Senegal, Japón e Israel, el técnico de la Tricolor, Héctor Cárdenas, afirmó este viernes 21 de abril que "serán rivales complicados".

Selección Colombia: declaraciones de Héctor Cárdenas tras conocer el grupo en el Mundial sub 20

"A Senegal lo hemos enfrentado en otro momento, en otros mundiales y no se puede desconocer el gran potencial que tienen y el excelente trabajo que vienen haciendo siempre a nivel de categorías sub 17 y sub 20", dijo Cárdenas en una atención a medios de comunicación en Bogotá.

Además, en cuanto a Japón, el técnico de la Selección sub 20 dijo que "se ha venido preparando también y hemos seguido haciendo un análisis de ese equipo", pues no es un secreto el alza en el nivel que han tenido las selecciones asiáticas en el último tiempo.

Posteriormente, cuando habló de Israel, Héctor Cárdenas dijo que "será otro rival muy difícil", apoyado en la buena colonia de ciudadanos de este país en suelo argentino.

¿Cuándo sale la convocatoria de Colombia para el Mundial sub 20?

Ahora, lo que queda es esperar por la convocatoria de la Selección Colombia para el Campeonato del Mundo sub 20, recordando que la intención de Héctor Cárdenas es que la Tricolor se concentre en Barranquilla el viernes 5 de mayo, y por ende, la lista final de jugadores sería oficial durante esa semana.

Asimismo, la Federación Colombiana de Fútbol aguarda por un par de compromisos amistosos previo al Mundial, teniendo en cuenta que si bien ya tenía rivales, estos eran europeos, y dado que la sede del torneo cambió, se hace innecesario hacer un viaje tan largo.