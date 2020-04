Cardona confesó el dolor que le generó el no haber estado en Rusia 2018

El presente de Edwin Cardona en México es bueno y, aunque se especuló mucho con su regreso a Argentina a inicios de 2020, el futbolista terminó quedándose para disputar la Liga MX, la cual ya conoce y en la que ha podido demostrar toda su calidad, algo que le permitió regresar a la Selección después de haber quedado por fuera de la convocatoria al Mundial de Rusia 2018, cuando se eligieron a algunos jugadores por sobre él, lo cual significó un duro golpe.

Esto, fue confesado por Cardona en diálogo con Felipe Muñoz, en donde dejó en claro su dolor por la ausencia en la cita planetaria: "Ya no pienso en eso, ya uno lo deja a un costado. Pero fue duro en lo personal y en lo familiar porque era un sueño que uno tenía, algo por lo que luchó; fueron cuatro años y medio o casi cinco en los que dejé a mi familia, dejé cosas de mi vida que valieron la pena en el momento y cuya última puntada era el Mundial y, aunque ya quedó atrás, sí fue un momento muy duro porque yo sí quería jugar".

Luego, consciente de las puertas que se abren en la cita mundialista, dejó una frase contundente al respecto y en la que mostró todo lo que hubiera podido significar el acompañar al equipo durante el torneo de selecciones: "No sé cómo me hubiera ido y qué hubiera podido pasar si jugaba, tal vez he podido llegar a Real Madrid o Barcelona si un equipo grande lo veía a uno".

Tras el cambio de cuerpo técnico, Cardona regresó al equipo he hizo parte del grupo de jugadores que estuvo en la Copa América de Brasil 2019, donde los dirigidos por Carlos Queiroz quedaron eliminados a manos de Chile en los cuartos de final, después de una tanda de penales bastante apretada en la que el futbolista anotó su disparo desde el punto penal.