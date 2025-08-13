Cardona estalló y puso fin a las críticas con polémicas declaraciones

El inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores trajeron consigo varias repercusiones para Atlético Nacional, ya que no solamente dejó escapara la oportunidad de sacar una significativa ventaja auspiciando en condición de local, sino que Edwin Cardona también quedó envuelto en polémica por su bajo rendimiento durante los 90 minutos del partido.

El capitán y volante del cuadro 'verdolaga' fue uno de los principales protagonistas del duelo de ida ante Sao Paulo, ya que tuvo la oportunidad de poner a ganar a su equipo en dos oportunidades con dos penales pitados a su favor, pero ambos los desperdició, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de Nacional en hacer esto y de paso en el centro de críticas, a lo cual respondió de manera contundente, diciendo que pocos tenían el carácter de hacer esto.

Edwin Cardona responde a las críticas de su partido contra Sao Paulo en Libertadores

La noche del 12 de agosto de 2025 quedará enmarcada en la historia de la Copa Libertadores, de Nacional y del propio Edwin Cardona, quien no fue capaz de convertir dos penales en el duelo frente a Sao Paulo en Medellín.

El primer penal errado de Cardona fue sobre los 12 minutos, botando el balón por fuera y la segunda sobre el 67, habiendo tomado la decisión de ejecutar el cobro al mismo punto de la primera ocasión y el guardameta de la escuadra brasileña adivinó las intenciones, lo que le permitió atajar la pelota para mantener el 0-0. Este resultado desató problemas para Gandolfi y Cardona, quienes ya le dieron la cara a los hinchas, el estratega para demostrar su apoyo al capitán y el volante para decir que pocos jugadores tienen el carácter de haber tomado su decisión en un partido de esta talla, pero también para pedirle perdón a todos aquellos que confiaron en él.