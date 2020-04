Cardona explica por qué perdió la posibilidad de “llegar al Madrid o al Barça”

Edwin Cardona intenta dejar atrás su no convocatoria al Mundial de Rusia 2018 por parte del técnico José Pékerman; sin embargo, el jugador no olvida que en ese momento de su carrera se encontraba bien física y futbolísticamente, además aportó mucho en las Eliminatorias a la cita orbital, pero finalmente no pudo ir.

Sobre lo que hubiera pasado, Cardona no sabe mucho, pero le confesó a un hincha de Nacional en Instagram live que el haber podido jugar una Copa del Mundo le habría dado la opción de dar el paso al fútbol europeo. Incluso, sin chistar, el mediocampista se refirió a la opción que pudo tener de ser fichado por los dos grandes de España.

"No sé cómo me hubiera ido, vivir el sueño de jugar un Mundial... si hubiese jugado bien llegar al Real Madrid o al Barcelona o a un equipo grande, que al final lo viera a uno. Pero fueron muchas cosas y al final se encuentra uno con ellas...", se lamentó el mediocampista, que sigue recordando los complicados momentos al no haber estado en la lista final de llamados por la Selección Colombia.